Une collection de vêtements qui déjoue les caméras de reconnaissance faciale

Pour déjouer les caméras de surveillance, l’entreprise Cap-able a recours à un algorithme d’intelligence artificielle (IA) pour créer des motifs s’inspirant de pelages d’animaux.

Résultat : les logiciels de reconnaissance faciale classent les corps des personnes portant ces vêtements comme des animaux, ce qui les empêche, la plupart du temps, de récolter et analyser leurs données biométriques, selon l’entreprise.

Il a fallu neuf mois de recherches et de tests, notamment avec le logiciel libre de détection d’objets en temps réel YOLO, pour arriver à tromper ces caméras.

La collection, du nom de Manifesto, a été conçue pour être efficace dans les espaces publics urbains, lieux où sont couramment installées des caméras de surveillance. Son taux de réussite est estimé à au moins 60 %, selon la jeune pousse, qui continue de travailler à améliorer sa technologie.

« L'intention de la collection Manifesto n'est pas de créer une cape d'invisibilité, mais plutôt de sensibiliser et de protéger les droits de la personne qui la porte, dans la mesure du possible. » — Une citation de Extrait du site web de Cap-able

La technologie de reconnaissance faciale – de plus en plus difficile à déjouer – fait craindre la collecte de données par de grandes entreprises et pour le gouvernement à des fins malveillantes, selon l’entreprise, qui avance même qu’elle menace la liberté d’expression, de mouvement et d’association .

La collection Manifesto n’est pas pour tous les portefeuilles : il faut débourser environ 550 $ pour mettre la main sur un seul chandail de la marque, par exemple.