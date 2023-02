Chemin Roxham‎ :‎ « Il n’y a pas de solution simpliste », dit Justin Trudeau

De fermer le chemin Roxham, c'est ce que nous voulons tous, mais il n'y a pas de solution simpliste , a-t-il dit mercredi au cours d'un point de presse dans le Grand Toronto.

Il a ajouté que la voie à suivre est celle qui est déjà entreprise, soit la renégociation, avec les États-Unis, de l'Entente sur les tiers pays sûrs.

« Ce dont on a besoin, c'est de renégocier [l’accord] pour s'assurer qu'on ferme au complet toute possibilité de traverser irrégulièrement. Ça fait bien des mois, des années, qu'on parle de ça, et on est en train de faire du progrès. »