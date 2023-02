Le bénéfice net de la division aluminium de Rio Tinto en baisse

Rio Tinto précise que l'aluminium s'est vendu 2700 $ US la tonne en moyenne, soit 1000 $ US de plus que les coûts de production de ses alumineries canadiennes. L'entreprise a produit 3 millions de tonnes d'aluminium l'an dernier, en baisse de 4 %.

Rio Tinto présente aussi une douzaine de projets totalisant 13 milliards de dollars partout dans le monde. La construction de trois cuves de la nouvelle technologie Élysis moins polluante à Alma y figure, mais l'entreprise ne dit rien sur l'ajout de 80 cuves promis par le patron de la division aluminium à l'usine AP60 d'Arvida.

Mobilisation régionale

L'ancien leader syndical de Rio Tinto Alcan, Alain Proulx, appelle la région à manifester et à se montrer solidaire pour exiger des investissements de l'entreprise dans ses alumineries de la région.

Appelé à commenter la réduction des bénéfices de la division aluminium de Rio Tinto, Alain Proulx a indiqué que la hausse des coûts de l'énergie évoquée par l'entreprise concernait les alumineries de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais pas celle des centrales hydroélectriques du Québec qui appartiennent à l'entreprise.

Il déplore que les états financiers ne disent rien sur l'ajout de cuves AP60 dans l'arrondissement de Jonquière.

On a l'impression que les lobbyistes de Rio Tinto Alcan sont beaucoup à l'entour des élus de la CAQ à l'heure actuelle. Mais ils n'écoutent pas, ils ne se concertent pas, la région, pour avoir vraiment le retour sur l'ensemble des avantages énergétiques. Ils sont immenses. Tout le monde le dit, c'est un avantage de 400 à 500 millions de dollars par année par rapport à la concurrence , a-t-il mentionné en marge d'une manifestation des retraités de la multinationale.

Avec les informations de Gilles Munger