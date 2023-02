Une usine autorisée à polluer l’air ambiant sans limite à Témiscaming

En 2021, après le centre-ville de Rouyn-Noranda, la ville de Témiscaming était le deuxième endroit au Québec ayant connu le plus grand nombre de jours avec une mauvaise qualité de l’air, selon le ministère de l’Environnement. Le complexe industriel de Rayonier Advanced Materials (RYAM) émet, entre autres, plus d’une centaine de tonnes métriques de particules fines chaque année.

La norme provinciale de concentration de ces particules dans l’air est d'ailleurs régulièrement dépassée au centre-ville de Témiscaming. Une situation qui peut nuire à la santé des citoyens, selon des études de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La fabrique de pâtes et papiers est bien visible depuis la résidence de Michel Morin. Il observe presque chaque jour une fine couche de poussière jaunâtre se déposer sur ses fenêtres, sans savoir ce qu’elle contient.

Michel Morin est revenu s'installer dans sa ville natale il y a quatre ans, après avoir passé plusieurs années en Ontario. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Visiblement surpris lors de notre rencontre, l’homme natif de Témiscaming avoue qu’il n’était pas conscient de l’ampleur de la situation.

« Je m’inquiète pour les enfants et pour les familles qui viennent s’établir ici. Personne n’est vraiment au courant. » — Une citation de Michel Morin

Au Québec, la norme pour la concentration de particules fines est de 30 microgrammes par mètre cube d’air.

À Témiscaming, une sonde située près d’une école primaire a détecté 11 dépassements de ce seuil seulement au cours des deux derniers mois de l’année 2021, et ce, sans aucune conséquence pour RYAM .

La poussière qu’on ramasse sur le bord de nos fenêtres, on ne sait pas c’est quoi! Je passe une serviette très souvent et c’est tout le temps comme ça. Ça ne peut plus continuer. Il faut que le gouvernement vienne faire plus de tests , exprime Michel Morin.

Michel Morin a nettoyé une fenêtre extérieure lors de notre passage pour montrer les dépôts qui s'y trouvaient. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Des risques accrus pour la santé

À la suite d’une demande d’avis du ministère de l’Environnement, la Direction de santé publique a émis une préoccupation sur les impacts sur la santé concernant les particules fines.

Elle a ensuite demandé à ce que l’usine soit soumise à une norme de qualité de l’air dans sa prochaine attestation d’assainissement, dont le renouvellement est en cours.

Les risques de développer des maladies cardiovasculaires sont plus importants lorsqu’il y a plus de particules fines. C’est quelque chose qui est documenté. Des risques de décès de ces maladies cardiovasculaires sont aussi plus importants , indique Audrey Smargiassi, chercheuse associée à l’ INSPQ et professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Les personnes ayant des maladies préexistantes, telles que des maladies métaboliques ou cardiovasculaires, sont davantage affectées par ces émissions polluantes, selon la chercheuse.

La définition des particules fines selon Santé Canada Les particules fines, aussi appelées PM2,5, sont des particules présentes dans l'air dont le diamètre mesure moins de 2,5 micromètres (µm). Il s'agit généralement d'un mélange de fumée, de suie, d'aérosols ou de matière biologique comme les moisissures, les bactéries, les pollens et les pellicules animales. Lorsqu'inhalées, les PM2,5 présentent un risque pour la santé, car elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons, peut-on lire sur le site web de Santé Canada.

Notons toutefois qu’aucune étude de biosurveillance n’a été réalisée sur la population de Témiscaming par l’INSPQ ou par la Direction régionale de santé publique.

Interpellé par Radio-Canada, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) s’est contenté de répondre par écrit en affirmant que les données de santé à Témiscaming sont difficiles à évaluer compte tenu que plusieurs citoyens obtiennent des services de santé et de services sociaux en Ontario .

Une incidence sur les cas d’asthme infantile

En plus des particules fines, l’usine de RYAM a émis 173 tonnes métriques de dioxyde de soufre et 1024 tonnes métriques d’oxyde d’azote en 2021. Certains métaux lourds, comme le cadmium, le plomb et le chrome hexavalent, sont aussi rejetés dans l’air.

Or, si les normes québécoises pour la concentration de ces contaminants sont généralement respectées à Témiscaming, des risques sont toujours bien présents, selon Audrey Smargiassi.

« Les plus petites concentrations sont associées à de plus petits effets, mais il n’y a pas de concentration sans effet. » — Une citation de Audrey Smargiassi, chercheuse associée à l'INSPQ

L’oxyde d’azote est associé à des effets respiratoires. Donc, les jours où il y en a plus dans l’air, les gens plus sensibles peuvent avoir plus de difficultés. Lorsqu’il y a une exposition prolongée, pendant des années, il y a plus de chances de développer des problèmes comme l’asthme chez l’enfant. Les risques de décès sont aussi plus grands aux endroits où il y a plus d’oxyde d’azote , signale la professeure Smargiassi.

La forestière québécoise Tembec, qui opérait l'usine de Témiscaming depuis 1973, a été achetée par RYAM en 2017 pour 1,1 milliard de dollars. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Une étude menée par des chercheurs  (Nouvelle fenêtre) de l’ INSPQ et de Santé Canada, datant de décembre 2022, démontre d’ailleurs qu’une élimination des émissions industrielles de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote mènerait à une réduction de près de 7 % des cas d’asthme infantile dans les régions étudiées.

Pour sa part, RYAM , qui a décliné notre demande d’entrevue, affirme par écrit que ses opérations de Témiscaming respectent toutes les normes environnementales en vigueur et atteignent même de meilleurs résultats que les exigences auxquelles l’entreprise est tenue .

Il n’y a pas de problèmes , dit le maire de Témiscaming

Pierre Gingras a été élu au poste de maire de Témiscaming en novembre 2021, après avoir passé plus de 20 ans au conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le maire de Témiscaming, Pierre Gingras, affirme ne pas être au courant des dépassements de la norme québécoise pour les particules fines, ou encore des impacts de la mauvaise qualité de l’air sur la santé de la population.

Nous, on se fie aux dires de l’entreprise. On les rencontre souvent et ils sont très ouverts. On a toujours pensé, et on continue de penser, qu’ils nous disent la vérité, lance-t-il. S’ils ne sont pas soumis aux normes et qu’ils les dépassent, c’est au ministère de faire son travail. Mais pour nous, ils sont dans les règles.

Fondée par la forestière québécoise Tembec en 1973, et achetée par RYAM en 2017, l’usine de Témiscaming emploie aujourd’hui environ 800 personnes.

« Il ne faut pas oublier qu’on est une ville mono industrielle. Si l’usine ferme ici, il n’y a pas d’autre chose. C’est un village fantôme. » — Une citation de Pierre Gingras, maire de Témiscaming

Pour le maire de la municipalité d’un peu plus de 2000 habitants, la prochaine étape est de rencontrer l’entreprise afin de vérifier les informations qui lui ont été présentées lors de notre visite.

On va commencer par voir ce qu’ils nous disent et on verra pour la suite. J’ai pleine confiance qu’on aura une bonne discussion positive, qui va nous permettre de trouver des solutions , soutient Pierre Gingras.

La qualité de l’eau inquiète aussi

Yves Grafteaux est directeur général de l'OBVT, un organisme régional ayant pour objectif la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Si l’usine de Témiscaming n’est soumise à aucune norme de qualité de l’air ambiant, l’entreprise doit toutefois respecter certaines normes sur les eaux usées rejetées dans la rivière des Outaouais et dans le ruisseau Gordon.

L’usine a d’ailleurs fait l’objet de plus d’une vingtaine d’avis de non-conformité depuis 2011, signalant notamment un pH trop bas aux effluents.

Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers oblige l’entreprise à maintenir le pH de l’eau entre 6 et 9,5, mais celui-ci a souvent atteint des niveaux inférieurs à 5 au cours des dernières années.

Comme l’explique le directeur général de l’Organisme du bassin versant du Témiscamingue, Yves Grafteaux, cela peut nuire aux organismes aquatiques.

Plus l’eau a un pH bas, plus elle est acide, donc plus elle est agressante pour les organismes. Il y a une norme qui vise à garder le pH de l’eau affectée par les rejets industriels à un niveau qui est compatible avec la vie aquatique , explique-t-il.

De lourds impacts loin de l’usine

Les déchets industriels de l'usine de RYAM sont rejetés dans la rivière des Outaouais, qui alimente plusieurs millions de personnes en eau potable. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

L’attestation d’assainissement actuellement en vigueur pour l’usine prévoit également une norme supplémentaire lui permettant de rejeter, au maximum, 487,7 tonnes métriques de matières en suspension par mois dans la rivière des Outaouais.

Il s’agit du sable et de particules vraiment très fines qui finissent par se décanter au fond de la rivière. Ça finit par colmater les branchies des poissons. Les plantes aussi finissent par être recouvertes de poussière et elles n’ont plus de lumière, indique Yves Grafteaux. Une norme de plus de 450 tonnes par mois, ça fait vraiment beaucoup.

À gauche, un exemple de matières en suspension provenant du lac Témiscamingue. À droite, ces matières en suspension se sont déposées au fond du bocal après plusieurs jours. Photo : Radio-Canada

Les matières en suspension peuvent voyager sur des distances importantes et peuvent se déposer beaucoup plus loin que les points de rejet, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur des écosystèmes aquatiques à des centaines de kilomètres, selon Yves Grafteaux.

La rivière des Outaouais, c’est quand même un cours d’eau majeur pour le Québec en entier. C’est la source d’eau potable de millions de personnes, puisque l’eau circule jusqu'aux grands centres dans le sud du Québec. C’est pour ça que c’est important de s’assurer que l’eau soit de qualité , fait-il observer.

Un permis de polluer peu coûteux

Le siège social de RYAM est situé à Jacksonville, en Floride. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le Programme de réduction des rejets industriels (PRRI), instauré par le gouvernement québécois en 1988, prévoit l’imposition de droits annuels aux titulaires d’une attestation d’assainissement en milieu industriel, comme l’usine de RYAM .

Le montant, perçu par le gouvernement chaque année, est calculé notamment en fonction des rejets de contaminants dans l’eau et dans l’air, durant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, l’entreprise américaine a dû payer un peu plus de 32 000 dollars en 2021 dans le cadre du PRRI, malgré des revenus de plus 1,4 milliard de dollars lors de la même année.

Au moment de publier ce texte, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue.