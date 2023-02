Les chargés de cours de l’UQAR n’en peuvent plus de recevoir des propos orduriers

Des chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) affirment recevoir de plus en plus de commentaires orduriers, violents et haineux de la part d’étudiants lors de l’évaluation des cours. Ils demandent à leur employeur d’agir pour éviter cette situation.

Invalide, sourd, accent étranger qu’on ne comprend pas.

Il a un niveau mental d’un élève de troisième année; Il est perdu dans ses vêtements.

Psychopathe, malade physique et mentale (sic), il doit retourner à son pays, sale race.

Bro what the fuck, mon chien explique mieux.

Voici quelques exemples, recensés par des chargés de cours. Des commentaires faits de façon anonyme et électroniquement par des étudiants.

Effets psychologiques

Ces messages affectent la confiance et la santé psychologique de ceux qui à qui ils s'adressent.

Ça cause de la détresse à beaucoup d'entre nous, les chargés de cours. Même si ce n'est pas la majorité des étudiants qui sont aussi méchants dans leurs évaluations, même une minorité de commentaires a une incidence négative sur la santé mentale de ceux qui les reçoivent session après session , affirme la vice-présidente du syndicat des chargés de cours de l'UQAR, Michelle Tessier-Baillargeon.

La vice-présidente du syndicat des chargés de cours de l'UQAR, Michelle Tessier-Baillargeon. Photo : Courtoisie : FNEEQ

Chargée de cours au campus de Lévis, elle a goûté elle-même à cette médecine.

J'ai reçu des commentaires vulgaires, mais j'ai la chance, le privilège, d'être une femme québécoise blanche qui fait que je ne reçois pas de commentaires racistes. Ça m'est arrivée de me remettre en question, de me demander si je redonnais le cours ou non. C'est le témoignage que je reçois de beaucoup de mes collègues. Ça vient vraiment jouer dans notre estime de soi , raconte Michelle Tessier-Baillargeon.

Aucun filtre

L’UQAR verse ces messages directement dans le dossier d’employé des chargés de cours, sans les filtrer. Les commentaires ne sont jamais effacés et s’accumulent.

C'est clairement inacceptable, dans le cadre d'un milieu de travail, d'autant plus que les commentaires sont non seulement dégradants, mais ils ne soutiennent pas du tout la mission ou l'amélioration de l'enseignement , lance la vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Christine Gauthier.

La vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Christine Gauthier. Photo : Courtoisie : FNEEQ

Négociations en cours

Le contrat de travail des 700 chargés de cours de l’UQAR est échu depuis mai 2021. La question des messages haineux fait partie des revendications syndicales. Les employés réclament que des mesures soient mises en place rapidement.

Il en existe des solutions dans d'autres universités, que ce soit par exemple de seulement accepter des commentaires signés et datés, comme à l'Université Laval ou encore à l'Université du Québec à Chicoutimi, l'employeur retire les commentaires vexatoires ou injurieux avant de remettre les évaluations aux chargés de cours , mentionne Christine Gauthier.

Le syndicat affirme avoir proposé plusieurs pistes de solution, toutes rejetées par l’employeur.

On nous répond que c'est compliqué, que ce n'est pas possible. Pourtant, d'autres universités le font. On ne comprend pas cette position de l'employeur , affirme Michelle Tessier-Baillargeon.

La direction de l’UQAR refuse de commenter.