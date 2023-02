Restructuration de l’Université Laurentienne : la maison du recteur sera vendue

Dans une mise à jour présentée mardi soir, l'Université Laurentienne a indiqué que son conseil d'administration a approuvé une motion pour vendre la maison située au 179, rue John.

La Laurentienne a acheté cette grande maison en 1965 pour 130 000 $. Celle-ci a servi de résidence à ses recteurs au fil des ans. C'est aussi un espace pour des rassemblements universitaires.

Elle a accueilli des dirigeants du monde entier, des artistes de renommée internationale et de nombreux anciens étudiants célèbres , peut-on lire dans la mise à jour du bureau de la rectrice Sheila Embleton.

Malgré son importance historique, nos besoins actuels et futurs en matière d'espaces qui soutiennent l'excellence académique et l'expérience des étudiants l'emportent sur la conservation de ce morceau de notre passé , conclut le communiqué de presse.

Le surintendant d'Inco, Ralph D. Parker, a fait construire la maison en 1930. Il est devenu plus tard le premier recteur de l'Université Laurentienne.

En mai dernier, la province a annoncé qu'elle va acheter 53,5 millions de dollars de biens immobiliers de la Laurentienne pour l’aider à rembourser sa dette dans le cadre de son plan de restructuration.

La maison du recteur est le premier bien immobilier que la Laurentienne a confirmé vouloir vendre.

Un plan d’entretien des infrastructures adopté

Le 17 février, le conseil d'administration de la Laurentienne a approuvé un plan de dépenses de 8,4 millions de dollars pour des projets d'entretien différé pour 2023-2024, plan qui doit se terminer d’ici 2028.

Le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario va financer 2,6 millions de dollars du plan avec des fonds provenant de son Programme de renouvellement des installations et la Laurentienne couvrira les 5,8 millions de dollars restants à partir de son fonds d'exploitation.

L'entretien de la piscine Jeno Tihanyi et du bâtiment Alphonse-Raymond sont les principales priorités du plan d’entretien.

Ce sont les deux dossiers qui sont probablement les plus urgents dans le sens où ces deux bâtiments sont les plus endommagés , a indiqué la rectrice intérimaire de la Laurentienne, Sheila Embleton.

En plus de ces deux dossiers, le plan d'entretien comprend également des fonds pour le bâtiment des arts, la toiture du bâtiment des sciences, la rénovation des résidences et des modernisations au niveau de l’accessibilité et des infrastructures sanitaires.

Selon Mme Embleton, l'entretien est un élément normal du budget de toute université, car toute infrastructure doit être réparée au fil du temps.

Normalement, les fonds d’entretien sont probablement l'élément le moins sexy du budget d'une université , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Warren Schlote de CBC