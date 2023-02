Carleton-sur-Mer et Maria accueilleront les prochains Jeux des 50 ans et plus

Environ 800 participants provenant des quatre coins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont attendus à Carleton-sur-Mer et Maria, du 15 au 18 juin.

Cette année, 22 disciplines sont à l'horaire dont la course à pied, les quilles, le baseball poche, le scrabble, la pétanque et le vélo de route.

La majorité des compétitions intérieures se dérouleront au centre communautaire de Maria, mais les épreuves de natation et de quilles auront lieu à New Richmond.

Certains rassemblements, dont la cérémonie de clôture et un brunch, se tiendront à Carleton-sur-Mer.

Fondés en 2005, les Jeux des 50 ans et plus visent à favoriser les saines habitudes de vie des aînés et à contrer l'isolement.

Jacques Rivière est président de l'organisme à but non lucratif qui organise les Jeux des 50 ans et plus. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon le président de l'événement, Jacques Rivière, la pandémie qui a forcé l'annulation des Jeux en 2020 et en 2021 n'a pas diminué la mobilisation des participants.

Les gens attendent les Jeux, ils téléphonent déjà pour en savoir plus sur les hébergements disponibles , affirme M. Rivière. C’est un événement qui permet aux gens des 50 ans et plus de bouger.

Plusieurs, poursuit M. Rivière, pratiquent leurs disciplines dans leur club de 50 ans et plus. Les Jeux, ça donne un petit challenge d'aller jouer contre d'autres équipes de l'extérieur , fait valoir le porte-parole de l'organisation.

« Ça permet de faire un genre de tournoi, de connaître des gens, de voir d'autre monde, de sortir de la maison. » — Une citation de Jacques Rivière, président des 17e Jeux des 50 ans et plus.

Des bénéfices pour la santé et l'économie

Le budget de l'événement fondé en 2005 dépasse les 160 000 $. Les retombées économiques des Jeux des 50 ans et plus sont estimées à plus de 300 000 $.

Le maire de Maria, Jean-Claude Landry, indique que les Jeux des 50 ans et plus sont bénéfiques autant pour la santé des aînés que pour la vitalité économique des municipalités hôtes.

C'est sûr que l'organisation des Jeux pour garder notre population active et en santé, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur , souligne M. Landry. D'accueillir environ 800 personnes, on parle aussi d'un impact économique qui est extrêmement intéressant.

De nombreux représentants d'organismes partenaires des Jeux des 50 ans et plus ont pris part à une conférence de presse mercredi matin, au centre communautaire de Maria. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'événement comprend aussi un volet culturel grâce à des soirées musicales et culturelles.

Plus de 200 bénévoles sont nécessaires pour organiser les Jeux des 50 ans et plus. L’organisation est d’ailleurs toujours à la recherche de personne souhaitant contribuer à l’événement.