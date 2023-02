Un comité pour réclamer le prolongement de l’autoroute 20

Le Rimouskois Pierre-Paul D'Anjou est déterminé à faire avancer le dossier de l'autoroute 20. Il vient de créer un comité composé de citoyens de la région pour réclamer son prolongement entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic.

Il faut se réveiller! Ça fait deux ans et demi que je suis revenu à Rimouski et je trouve qu'on a une population endormie , affirme-t-il.

« La décision d'avoir une 20 jusqu'au Bic appartient aux gens de Rimouski-Neigette. » — Une citation de Pierre-Paul D'Anjou, fondateur du comité pour le prolongement de l'A-20

Le parachèvement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic, un tronçon de 47 km, est demandé de façon récurrente par les milieux politique et économique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les membres du comité se réuniront pour la première fois début mars. Certains dénoncent l'inertie des politiciens de la région, note M. D'Anjou.

Il entend rencontrer prochainement la députée de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Le fondateur du comité dit par ailleurs s'inquiéter de ce qu'il qualifie d' interférence dans le dossier, notamment de la part du maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. Ce dernier a pris position contre le prolongement de l'A-20.

La fin de semaine dernière, plus d'une vingtaine d'opposants au projet se sont réunis pour organiser les prochaines actions à mener afin de faire pression sur le gouvernement du Québec. La présence du maire a été remarquée à la mobilisation.

Une autoroute à deux ou quatre voies

Pierre-Paul D'Anjou est catégorique : l'autoroute 20 doit être prolongée pour une question de sécurité.

Va falloir un moment donné qu'à Rimouski, avec 50 000 et plus de population, on soit capable d'avoir quelque chose qui est sécuritaire, qui va empêcher d'avoir des morts durant les trajets en période hivernale , dit-il.

« On en a assez d'attendre, il faut que ça bouge. » — Une citation de Pierre-Paul D'Anjou, fondateur du comité pour le prolongement de l'A-20

Idéalement, l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic serait composée de quatre voies, indique le Rimouskois. Mais même à deux voies, il s'agirait d'une amélioration, selon lui.

Au moins, si on a une route améliorée, largement améliorée, qui cause moins de perturbations, eh bien tant mieux. […] C'est la largeur de la route, les rebords de la route , précise-t-il.

Oui, il faudra un pont sur la rivière [des] Trois-Pistoles, oui, on va passer dans certaines érablières, oui, ça va demander des investissements majeurs, mais ça vaut ça , conclut-il.

D'après une entrevue réalisée par Maude Rivard