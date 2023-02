Vancouver pourrait augmenter les impôts fonciers de près de 10 % en 2023

Selon un rapport présenté au conseil municipal, la plus grande partie de cette augmentation financerait les services municipaux généraux (5 points de pourcentage) et le Service de police de Vancouver (2,7 points de pourcentage). Le reste serait destiné au renouvellement des infrastructures et à la reconstitution des réserves pour la viabilité financière de la Ville.

Nous avons les coûts de la main-d'œuvre et nous avons aussi les chiffres de l'inflation. Nous commençons à voir dans certaines des autres municipalités de la région que ces pressions se font sentir. Et je pense que Vancouver sera probablement dans le même bateau , a affirmé le conseiller d’ABC Vancouver Mike Klassen.

Selon lui, les Vancouvérois veulent une ville plus sécuritaire, plus propre et une approche empathique en santé mentale.

La Ville planifie un budget de fonctionnement provisoire de 1,96 milliard de dollars, soit une augmentation de 12,2 % par rapport à 2022.

De son côté, la conseillère du parti OneCity, Christine Boyle, souligne que le parti ABC Vancouver a fait des promesses électorales coûteuses.

Il est plus difficile de gouverner que de faire campagne et [les membres de ce parti] doivent vraiment relever le défi de ce budget afin d'équilibrer ces priorités. J'espère qu'elles ne seront pas équilibrées sur le dos des résidents qui ont du mal à s'en sortir , a-t-elle fait valoir.

Des consultations publiques sur le budget proposé sont prévues le 28 février et un vote doit avoir lieu le 7 mars.

Les dernières prévisions budgétaires de la Ville de Surrey laissent aussi entrevoir une augmentation importante de l’impôt foncier en 2023.