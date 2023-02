Le transport collectif sera gratuit à Rouyn-Noranda dès le 1er mai

Le transport collectif et le transport adapté seront gratuits à Rouyn-Noranda pour une période minimale d’un an.

La mesure constituait une promesse électorale de la mairesse Diane Dallaire.

Diane Dallaire en a fait l'annonce mercredi. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est clair que je suis fière de cette annonce. Tout le conseil est fier de l’annonce qui va dans le sens de ce qu’on veut, qui est de favoriser les déplacements durables. On veut que les gens délaissent l’auto solo. C’est une vision à long terme, mais la gratuité du transport en commun, la gratuité du transport adapté fait partie d’un des moyens qu’on veut mettre en place pour tenter de mousser l’achalandage du transport en commun , affirme la mairesse Dallaire.

« C’est une décision vers la transition écologique et vers l’équité sociale. » — Une citation de Diane Dallaire

Alain Germain, qui siège au conseil d’administration de Transport adapté Rouyn-Noranda, en plus d’utiliser le service chaque jour pour aller travailler, se réjouit également des retombées positives de l’annonce pour les utilisateurs.

Alain Germain, qui vit avec une déficience visuelle, utilise le transport adapté chaque jour pour se rendre au travail. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Je suis très très heureux. C’est quelque chose qui était attendu et qui était demandé par nos usagers. Au niveau du transport adapté, on a des gens qui sont plus vulnérables au niveau financier, donc le fait d’avoir la gratuité, ce qu’on espère, c’est que ça fasse en sorte qu’on ait de plus en plus de personnes qui utilisent le transport adapté , dit-il.

Optimiser les trajets pour augmenter l’achalandage

La mairesse Diane Dallaire le reconnaît, la fréquence de passage des autobus et la durée des trajets ne sont présentement pas attrayantes pour toute la population urbaine de Rouyn-Noranda. Elle affirme que des travaux sont en cours afin d’annoncer d’ici quelques mois un service optimisé.

On sait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de l’optimisation des trajets et ces choses-là, mais on se rend compte que c’est un gros travail, un long processus, alors on a voulu tout de suite envoyer un signal clair aux gens. On met en place la gratuité le 1er mai, déjà là, ça devrait faire quand même une différence au niveau de l'achalandage. Au fur et à mesure, d’autres mesures et d’autres optimisations vont être mises en place , souligne-t-elle.

Diane Dallaire souligne que des travaux sont en cours pour optimiser les trajets d'autobus à Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Thomas Hallée-Gaudet

Lors de l'annonce mercredi matin, Diane Dallaire n’était pas en mesure de confirmer si certaines de ces améliorations seront en place lors de l’entrée en vigueur de la gratuité du service le 1er mai.