Avec son gaz, la Norvège se défend d’accumuler des « profits de guerre »

Dans cette petite entreprise familiale, fondée par le grand-père de Svein, on produit toutes sortes d’outils qui sont notamment utilisés dans les activités de forage de pétrole et de gaz en haute mer.

Après des années très calmes, l’activité a repris à un rythme incessant dans l’usine.

Et pour cause : les énergies fossiles norvégiennes ont rarement été autant demandées qu’au cours de la dernière année. Avec la réduction, voire la fin de l’approvisionnement en gaz russe, plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, ont tourné leurs regards vers le nord pour se procurer leur énergie.

Svein Kristiansen constate une hausse marquée de l'activité dans son usine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’an dernier, nous sommes devenus le plus grand fournisseur d’Europe , explique l’économiste à l’Université de Stavanger, Torfinn Harding.

En plus de la hausse de la demande, qui s’est traduite par une augmentation de 8 % de la production gazière, la Norvège a également bénéficié des forts prix de la ressource, gonflés par la crise énergétique secouant l’Europe.

En 2022, le pays a annoncé des profits records liés aux recettes gazières et pétrolières de l’ordre de 1168 milliards de couronnes, soit plus de 150 milliards de dollars canadiens. Pour l’année en cours, Oslo prévoit toucher un montant encore plus important équivalent à plus de 175 milliards de dollars canadiens.

Le port de Stavanger, en Ukraine, d'où sont acheminés des pièces pour le forage et l'éolien en haute mer. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

« Le PIB nominal a augmenté de 30 % et a atteint son niveau le plus élevé. Cela s’explique, évidemment, par les prix élevés du gaz. » — Une citation de Torfinn Harding, économiste à l’Université de Stavanger

Des milliards envoyés à l’Ukraine

Les profits monstres encaissés par l’État norvégien, qui impose fortement le secteur et qui joue un rôle central au sein de certaines entreprises énergétiques, soulève un débat sur la provenance de cet argent et la manière dont il devrait être dépensé.

C’est un profit de guerre, quel que soit le terme qu’on utilise. C’est à cause de la guerre que les prix ont augmenté , lance Paal Frisvold, membre du Parti vert de Norvège.

Chaque soir, des manifestants se réunissent devant le parlement norvégien pour réclamer plus de ressources pour l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Ce constat fait écho à ce que pensent certains manifestants qui se présentent chaque soir devant la Storting, l’Assemblée législative norvégienne, pour réclamer plus d’aide militaire et financière à Kiev.

Nous avons de l'argent pour aider, alors nous devons le faire , lance Kristi Gabrielsen, une manifestante.

La semaine dernière, le Parlement a approuvé une enveloppe d’aide destinée à l’Ukraine de l’ordre de 9 milliards de dollars canadiens sur cinq ans.

Mais, selon le manifestant norvégien d’origine bélarusse Igor Bukanov, son pays d’adoption a non seulement les moyens d’offrir davantage d’aide financière, mais il a une responsabilité morale de le faire.

« Nous sommes en quelque sorte obligés d’aider l’Ukraine, parce que la Norvège a gagné beaucoup d’argent. » — Une citation de Igor Bukanov, manifestant

Je comprends totalement ces impressions, mais c’est important pour moi de dire que le gouvernement norvégien n’accueille pas favorablement les forts prix de l’énergie , rétorque le secrétaire d’État à l’Énergie et au Pétrole, Andreas Bjelland Eriksen. Il assure que les autorités norvégiennes ont multiplié les efforts, en collaboration avec la Commission européenne, pour tenter d’assurer un contrôle des prix.

Andreas Bjelland Eriksen, secrétaire d’État au Pétrole et à l'Énergie, assure que son gouvernement maintient ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’élu du Parti travailliste au pouvoir assure par ailleurs que son pays n’a pas le choix de prendre ses responsabilités et d’aider ses voisins européens à répondre à leurs besoins en temps de crise.

« Je pense que toute l’Europe perçoit la Norvège et son offre de pétrole et de gaz comme étant absolument cruciales pour la sécurité énergétique européenne. » — Une citation de Andreas Bjelland Eriksen, secrétaire d’État à l’Énergie et au Pétrole

Quel avenir pour la transition énergétique de la Norvège?

Au-delà des questions morales, l’augmentation de la production énergétique norvégienne soulève des questions quant aux objectifs climatiques que s’est fixés le pays. Oslo promet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990.

Le membre du parti Paal Frisvold, qui est aussi ambassadeur de l’Union européenne pour le climat, craint que la dynamique actuelle ait un impact sur la volonté de la Norvège de transitionner des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Paal Frisvold, membre du Parti vert de Norvège, croit que la crise énergétique complique la discussion sur la transition du pays. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les batteries, l’hydrogène, l’énergie éolienne en haute mer offrent des profits et des salaires moins élevés. Nous sommes donc dans une situation où nous aimerions changer nos activités industrielles, mais nous ne voulons pas laisser des revenus colossaux , explique-t-il.

Sur différentes plateformes, comme au Forum d’Oslo sur l’énergie qui avait lieu début février, le ministre norvégien de l’Énergie et du Pétrole assure que son gouvernement maintient son double objectif qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre en même temps que de sécuriser suffisamment d’énergie pour répondre à la demande européenne.

Le tramway traverse un quartier moderne d'Oslo, la capitale de la Norvège. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Mais dans son usine de Stavanger, Svein Kristiansen admet qu'on parle peut-être moins qu’avant des enjeux liés à la transition énergétique. L’entrepreneur, qui croit qu’un virage est néanmoins inévitable, ajoute qu’il faut s’adapter dès maintenant.

Après tout, quand l’entreprise familiale a été fondée avant la découverte des gisements pétroliers, l’usine fournissait des outils aux agriculteurs de la région. Aujourd’hui, l’édifice alimenté à l'hydroélectricité et au biogaz produit non seulement des pièces utilisées pour l'exploitation d’énergie fossile, mais aussi des pièces pour la production d’énergie éolienne.

À Stavanger, la transition est en cours, mais difficile d’ignorer que le pétrole et le gaz ont repris de l’importance au cours de la dernière année.

Ça a changé pour toujours. Je ne pense pas que l’Europe et la Russie redeviendront amis de sitôt. Nous avons besoin de nous préparer à être autosuffisants en matière d’énergie , lance Svein Kristiansen.