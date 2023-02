Plaidoyer pour que les nouveaux arrivants puissent accéder à la propriété

Les Chambres de commerce de Thunder Bay et de Sudbury ont envoyé une lettre conjointe à des ministres du gouvernement fédéral, leur demandant d'ajouter des exemptions à la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier, interdit aux individus qui ne possèdent ni la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent d’acheter une propriété résidentielle.

Cette loi s'applique aussi aux participants du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPRN), une réalité que les Chambres de commerce souhaitent changer.

Charla Robinson, présidente de la Chambre de commerce de Thunder Bay, affirme que selon elle, la loi a été rédigée en permettant bien peu d'exceptions.

La présidente de la Chambre de commerce de Thunder Bay, Charla Robinson, croit que les nouveaux arrivants devraient avoir le droit de devenir propriétaires afin de s'intégrer plus rapidement dans leur communauté d'accueil. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jon Thompson

Nous nous préoccupons grandement de cette prohibition et de l’impact qu’elle aura sur les nouveaux arrivants, surtout sur ceux qui arrivent via le PPRN , affirme Mme Robinson avant d’ajouter qu'on leur dit de venir, mais on ne les accueille qu’à moitié .

« Ce n’est pas très accueillant envers les nouveaux arrivants qui viennent ici pour se bâtir une vie et qui ne peuvent pas s’acheter une propriété résidentielle. » — Une citation de Charla Robinson, présidente de la Chambre de commerce de Thunder Bay

D’autant plus que l’obtention de la résidence permanente peut parfois s’éterniser sur une année, voire plus , ajoute-t-elle.

Elle souhaite que les participants au PPRN puissent s’intégrer le plus rapidement possible au sein de leur communauté d’accueil, dans l’ensemble du Nord de l’Ontario.

Même si elle reconnaît que le but premier de cette loi est de freiner la spéculation immobilière, elle craint que cette dernière n’ait des effets néfastes sur ces nouveaux travailleurs.

Les chambres de commerce du Nord de l’Ontario des cinq communautés participantes au PPRN , Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et Timmins, sont unies derrière cette initiative, précise Mme Robinson.

Le Président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Sudbury, Anthony Davis, plaide pour que les participants au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord puissent devenir propriétaires. Photo : Avec la permission d'Anthony Davis

Anthony Davis, président de la Chambre de commerce du Grand Sudbury, abonde dans le même sens ; il se préoccupe de cette loi alors que nous [les propriétaires d’entreprises] avons désespérément besoin de travailleurs qualifiés dans nos communautés, surtout dans le Nord de l’Ontario .

« Cette réglementation crée des barrières pour les non-Canadiens qui veulent s’établir. » — Une citation de Anthony Davis, Président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du grand Sudbury

En mode prévention

M. Davis évoque l’impact concret de cette loi sur un ingénieur minier arrivé de l’étranger afin de pourvoir à un poste dans la région. Bien que pouvant financièrement en assumer le coût, il lui a été interdit d’en faire l’acquisition à cause de son statut.

Lorsque questionnée sur le sujet, Mme Robinson répond qu’aucun participant au PPRN ne s’est plaint, à sa connaissance. Nous voulions avant tout tirer la sonnette d’alarme avec cette lettre adressée au gouvernement fédéral , précise-t-elle.

Même constat pour la coordonatrice du PPRN à la Chambre de commerce de North Bay et district, Heather van Veen. Elle concède n’avoir jamais rencontré de participant au programme exprimer quelque inquiétude que ce soit en lien avec cette loi. Toutefois, elle reconnaît que cette dernière pourrait créer des problèmes pour les travailleurs qui s’installent dans le Nord de l'Ontario via le PPRN .

Toujours en attente de réponses

Depuis l’envoi de la lettre aux députés fédéraux Chrystia Freeland et Sean Fraser, Mme Robinson a été invitée à transmettre sa demande au ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen.

M. Davis est aussi en attente d’une réponse des instances fédérales. Il n’a rien reçu pour le moment.

« Le gouvernement a tendance à bouger un peu plus lentement que nous. » — Une citation de Anthony Davis, Président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du grand Sudbury

Aucun des ministères contactés à ce jour n'a accordé d’entrevue ni émis de commentaires au moment de publier ces lignes.