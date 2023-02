Les cérémonies de citoyenneté bilingue reprendront en personne en mars au Manitoba

Après des mois d’attente, les cérémonies bilingues de citoyenneté en personne vont reprendre au mois de mars au Manitoba, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Pendant la pandémie, toutes les cérémonies, qui sont une étape obligatoire pour obtenir formellement la citoyenneté, ont eu lieu virtuellement. Les cérémonies unilingues en anglais ont déjà repris en présentiel depuis plusieurs mois dans la province. Elles ont généralement lieu dans une salle spéciale de la gare Via Rail à Winnipeg ou au Musée canadien pour les droits de la personne.

D’ailleurs, une recherche pour trouver une cérémonie de citoyenneté sur le site dédié d’IRCC  (Nouvelle fenêtre) ne liste que des cérémonies en personne en anglais à venir. Au moment de notre recherche, une était prévue le 15 février, deux le 16 février et deux autres le 9 mars.

La situation était similaire pour les cérémonies offertes en Alberta et en Colombie-Britannique, tandis qu’aucune n’était prévue en Saskatchewan.

Manque de clients

À compter de mars 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offrira au moins une cérémonie bilingue en personne par mois au Manitoba , assure Julie Lafortune, porte-parole d’ IRCC , dans un courriel.

La prochaine cérémonie bilingue en personne est prévue pour le 21 mars 2023, et IRCC continuera de tenir au moins un événement bilingue par mois au Manitoba qui pourrait avoir lieu en présentiel ou en virtuel , ajoute-t-elle.

Interrogée afin de savoir pourquoi les personnes qui ont demandé un service en français pour l’obtention de la citoyenneté n’ont pas pu avoir de cérémonie en personne plus tôt, comme ce fut le cas pour celles en anglais, Julie Lafortune explique que, à ce jour, le peu de clients demandant des cérémonies bilingues dans les provinces de l'Ouest ont été regroupés en cérémonies virtuelles bilingues avec jusqu'à 125 clients pour une efficacité opérationnelle et un service client plus rapide .

Près de 12 000 nouveaux citoyens en 2022 au Manitoba, dont 267 francophones

Selon des données d’ IRCC datant du début du mois de décembre 2022, 11 912 personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne entre janvier et novembre dans la province. Sur ce nombre, 11 622 étaient des demandeurs anglophones et 267 nouveaux citoyens étaient francophones.

Le nombre de nouveaux citoyens ayant demandé le service en français varie de un, en janvier 2022, à 75 en novembre. Par ailleurs, aucun francophone n’a obtenu la citoyenneté en mai et en août 2022 au Manitoba, tandis que près de 2000 anglophones l’ont obtenue au cours de ces mêmes mois.

Pourtant, bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux citoyens francophones au mois de mai et au mois d’août 2022 au Manitoba, des cérémonies bilingues ont quand même eu lieu au cours de ces deux mois , assure une autre porte-parole d’ IRCC , Nancy Caron, dans un courriel daté du mois de décembre dernier.

Il est important de noter qu’avec le modèle virtuel, un juge bilingue d’ailleurs au pays peut présider une cérémonie au Manitoba, donc les candidats ont un accès égal aux cérémonies peu importe leur langue. Ainsi, un candidat francophone n'a pas besoin d'attendre plus longtemps pour participer à une cérémonie de citoyenneté qu'un candidat anglophone , ajoute-t-elle.

Une proportion plus importante de dossiers francophones en attente

Pourtant, toujours selon des données d’ IRCC , 74 dossiers de citoyenneté francophones étaient en attente depuis plus de 12 mois en date du 12 décembre 2022 au Manitoba. Cela représente un peu plus du tiers (36 %) des 203 dossiers francophones en cours de traitement.

À l’inverse, si le nombre de dossiers anglophones est bien plus élevé, la proportion des dossiers en attente est moindre. Les 1928 dossiers en attente depuis plus de 12 mois représentaient 19,8 % du nombre total de demandes, qui s’élève à 9712.

À l’heure actuelle, IRCC affiche un délai de traitement de 23 mois pour les demandes de citoyenneté. Cela ne prend pas en compte le temps qui s’écoule entre le moment où une décision est prise par un fonctionnaire et une convocation à une cérémonie.

Sur Internet, des demandeurs francophones vivant dans l’Est du pays affirment avoir effectué le processus et assisté à leur cérémonie de citoyenneté en quelques mois.

Par ailleurs, les normes de services  (Nouvelle fenêtre) visent un traitement des demandes en 12 mois dans 80 % des cas.

En décembre, Nancy Caron indiquait qu’ IRCC a accueilli environ 251 000 nouveaux citoyens entre avril et novembre [2022], dépassant du coup le nombre total de nouveaux citoyens canadiens du dernier exercice financier. Par conséquent, plus de 70 % des demandes dans le répertoire de la citoyenneté respectent maintenant les normes de service .

Les demandeurs de citoyenneté sont servis sur le principe premier entré, premier sorti, expliquait Nancy Caron. Il y a une multitude de raisons qui font en sorte qu’une demande peut prendre plus de temps qu’une autre, par exemple, si la demande est complexe, si le demandeur est présentement en dehors du pays, etc.