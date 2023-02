Coupes forestières dans une aire protégée à Rouyn-Noranda : le ministère s’explique

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a de nouveau refusé de répondre à nos questions en entrevue concernant les coupes forestières prévues près des lacs Opasatica, Évain et Olier, au coeur d’une aire protégée pour le cerf de Virginie, à Rouyn-Noranda.

Par courriel, l’organisation affirme avoir ciblé l’endroit pour des coupes forestières puisque plusieurs peuplements forestiers sont rendus à maturité et nous y retrouvons également des peuplements affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, qui cause la mortalité des sapins et de l’épinette blanche .

Le ministère mentionne que des consultations publiques se sont terminées le 16 février. Au terme de la consultation publique, un rapport de consultation est rédigé par la MRC et transmis au MRNF, qui analysera l’ensemble des commentaires reçus. Par la suite, le MRNF poursuivra la planification plus précise des travaux en considérant les préoccupations recueillies , nous explique-t-on, toujours par courriel.

Des coupes qui seraient autorisées

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique que les coupes forestières sont autorisées dans le secteur malgré la présence d’une aire protégée pour le cerf de Virginie.

Il s’agit d’une aire protégée de catégorie IV, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dans lesquels sont permis des travaux d’aménagement forestiers visant le maintien de l’habitat , souligne l'organisation en précisant que le ministère de l’Environnement a été consulté.

Le MRNF ajoute qu’une fois les consultations terminées, les travaux d’aménagement forestiers se dérouleront dans les deux à cinq prochaines années.