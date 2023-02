Négociation du secteur public : Québec met 700 M$ de plus sur la table

À l'occasion de la négociation du secteur public, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, met sur la table 700 millions de dollars pour implanter des mesures destinées aux enseignants, aux infirmières et aux psychologues.

C'est ce que Mme LeBel a annoncé ce matin à la sortie de la période de questions dans les couloirs de l'Assemblée nationale.

En éducation, par exemple, la présidente du Conseil du Trésor propose d'amener de l'aide à 15 000 des 25 000 classes primaires du Québec afin d'aider les enseignants à se consacrer pleinement à leur tâche éducative.

On parle de classes où il y a des besoins particuliers et où les jeunes enseignants sont plus représentés , a précisé Mme LeBel.

Un projet pilote concernant cette approche est mené dans une centaine d'écoles au Québec et les échos sont positifs , a indiqué la présidente du Conseil du Trésor.

En ce qui concerne le réseau de la santé et des services sociaux, Québec offre aux infirmières à temps complet une mesure volontaire pour avoir une meilleure prévisibilité de leur horaire, par exemple avoir plus de congés et des mesures qui auront un effet sur leurs prestations de retraite.

De plus, Québec propose une prime au personnel sur le terrain qui accepte de travailler du vendredi au lundi, les quarts les plus difficiles à couvrir, a concédé Mme LeBel.

La présidente du Conseil du Trésor a estimé que ces avancées par Québec permettront de s'attaquer au temps supplémentaire obligatoire.

Enfin, en santé mentale, la mesure proposée par Québec vise la rémunération globale des psychologues. Le gouvernement tient à les garder dans le réseau public.

En point de presse, Sonia LeBel a déploré l'absence des organisations syndicales à cette annonce qui a été faite à l'occasion des forums de discussion intersectoriels mis sur pied par Québec pour les secteurs de l'éducation et de la santé. Le gouvernement souhaite trouver des solutions aux problèmes qui affligent ces réseaux dans ces forums et déterminer comment les mettre en œuvre.

Je m'interroge du pourquoi on refuse de venir discuter, de venir me rencontrer pour recevoir des propositions , a ajouté Mme LeBel.