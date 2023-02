L’enquête de la GRC sur la disparition d’Amanda Michayluk a été bâclée, selon un rapport

La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes a remis en cause le travail des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en relation avec la disparition et la mort d’une jeune femme de la Saskatchewan, Amanda Michayluk, en janvier 2019.

Dans son rapport final, la Commission parle d’un comportement inadmissible de la part des agents et d’un travail policier bâclé , entravé par une étroitesse d’esprit et des stéréotypes .

Le 9 janvier, Amanda Michayluk, 34 ans, avait accompagné son père à la recherche de bois de chauffage. Leur maison près de Maidstone, à environ deux heures au nord-ouest de Saskatoon, était chauffée au bois.

Lorsque leur véhicule s'est embourbé dans la neige, vers 23 h 30, la jeune femme a décidé de rentrer à pied. Son père a fini par débloquer le camion et rentrer à la maison. Constatant l’absence de sa fille, il a appelé la police vers 2 h 47 et a demandé une équipe de recherche et de sauvetage en prenant le soin d’expliquer les conditions routières, impraticables en raison de chutes de neige d'un mètre, indique le rapport du comité de surveillance.

Mais les agents qui ont répondu aux appels à l'aide de la famille, se sont appuyés sur des stéréotypes et ont effectué une recherche au sol inadéquate, souligne le rapport.

La présidente de la Commission civile d'examen et de plaintes, Michelaine Lahaie, estime dans le rapport qu'il y avait de “nombreuses lacunes” dans la recherche de la GRC sur la disparition d'Amanda Michayluk. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une enquête désorientée par des stéréotypes selon le rapport

Lors de l'interrogatoire de la famille, Kelly Brennan, l’un des deux agents dépêchés le 10 janvier, a noté qu'Amanda Michayluk avait une vie sociale active au bar et a supposé qu'elle était partie avec un ami.

La famille a précisé aux agents qu'Amanda Michayluk avait deux jeunes enfants et qu'elle n'allait pas les abandonner.

L’agent Kalen Henderson a aussi laissé entendre qu'il doutait qu'Amanda Michayluk et son père soient sortis ramasser du bois par un temps aussi mauvais, précise la commission.

L'organisme de surveillance a indiqué que les agents ne savaient pas non plus très bien quels étaient les fuseaux horaires de la région, confusion qui a pu contribuer à désorienter l'enquête, notamment pour comprendre le moment et l'endroit d'où provenait un appel en provenance de son téléphone portable.

Selon le rapport, les agents ont estimé qu'une recherche de nuit serait trop dangereuse. Le détachement a finalement lancé un avis de disparition vers 13 h 45 le 11 janvier, soit 35 heures après l'appel au 911.

Le même jour, vers 13 h, le corps de la jeune femme a été retrouvé par une équipe de recherche bénévole non liée à la police, dans le champ d'un fermier, à seulement 4 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Les bénévoles ont suivi les traces de la jeune femme dans la neige. Une autopsie a conclu qu'elle était morte d'hypothermie.

Bien qu'on ne le saura jamais avec certitude, il est possible qu'elle ait pu être retrouvée vivante si ce n'était des manquements de la GRC dans cette affaire , écrit la présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, Michelaine Lahaie.

Le rapport laisse également entendre que les hypothèses des policiers concernant l'origine ethnique d'Amanda Michayluk, qui n'était cependant pas Métisse, ont pu influencer leur approche de sa disparition.

La GRC réfute qu'il ait pu y avoir discrimination, mais admet qu'une équipe de recherche et de sauvetage aurait dû être envoyée et qu'un rapport de personne disparue aurait dû être émis beaucoup plus tôt.

La commissaire de la GRC , Brenda Lucki, a reconnu la validité de 13 des 14 recommandations de la Commission et est d'accord avec 24 des 26 conclusions du rapport.

Toutes les recomandations appuyées par la GRC ont eu un suivi, selon Branda Lucki.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a accepté la plupart des recommandations formulées par la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Commission recommande des actions à l'encontre des agents en cause, en vertu du Code de déontologie de la GRC . Ces actions disciplinaires peuvent aller de la perte de salaire au congédiement.

Le commandement local de la GRC estime qu’il est plutôt approprié de traiter cette affaire dans le cadre du processus de rendement, qui comprend des directives opérationnelles .

La Fédération nationale des policiers, le syndicat représentant les agents de la GRC, a pour sa part qualifié le rapport de biaisé et unilatéral.

Dans ses conclusions, le rapport de la Commission préconise la création d'un conseil du code de déontologie, afin de pallier d'éventuels manquements.

Amanda Michayluk était la mère de deux garçons qui ont maintenant 11 et 10 ans.

Avec les informations de Catharine Tunney