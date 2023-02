L’exposition Body Worlds revient à Halifax

Cinq ans après la première exposition itinérante, Body Worlds revient au Musée d'histoire naturelle, à Halifax en Nouvelle-Écosse, avec encore plus de corps et d'organes humains à présenter au public.

Cette exposition internationale, qui a déjà créé la controverse dans différentes villes où elle est passée, éduque les visiteurs sur l'anatomie, la physiologie et la santé à travers une série de corps entiers et d'organes individuels.

C'est une exposition beaucoup plus grande que celle que nous avions il y a cinq ans , explique Jeffrey Gray, directeur général du Musée d'histoire naturelle d'Halifax.

Un couple de voltige posé en élévation pour montrer le système musculaire. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Body Worlds Vital a beaucoup plus de plastinations de corps entiers, ce qui, je pense, attire beaucoup de gens à venir voir l'exposition.

À Halifax, visiteurs, familles ou groupes scolaires la fréquentent sans controverse, comme en 2018.

En tout, 11 corps humains entiers, dépouillés de leur peau ou en squelettes, sont exposés, aux côtés de nombreux organes et autres membres.

En plus des corps, des écrans présentent les informations les plus récentes sur les maladies courantes, les effets du tabagisme, mais aussi la démence.

Un coeur humain coupé en deux parties. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Des organes sains et cancéreux

On compte notamment un intestin complet, un cerveau coupé en fines tranches pour en montrer l'intérieur, des colonnes vertébrales, dont une avec une scoliose, et un système veineux au complet sur un squelette. L'intérieur des appareils reproducteurs masculins et féminins sont aussi exposés.

Les branches d'un système nerveux est présenté, tout comme divers organes sains et cancéreux.

Les branches d'un système nerveux humain est en exposition. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Beaucoup trop d'entre nous ont une lien avec le cancer, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un membre de la famille , ajoute le directeur général du musée.

« Nous connaissons tous des gens qui ont fumé, mais nous ne pouvons pas réellement voir un poumon de fumeur. Avec cette exposition, nous devenons intéressés et prêtons une plus grande attention à notre propre santé. » — Une citation de Jeffrey Gray, directeur général du Musée d'histoire naturelle d'Halifax

Un poumon de fumeur noirci par la goudron qu'on retrouve dans la cigarette. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Donateurs consentants

Tous les organes et corps ont été légués par des donateurs consentants lorsqu'ils étaient vivants. Ils ont été conservés par plastination, un procédé inventé par le scientifique allemand Gunther von Hagens dans les années 1970 pour arrêter la décomposition et préserver les spécimens anatomiques à des fins éducatives.

Cette exposition vous rappelle que ces gens ont vécu leur vie et qu'ils continuent maintenant à faire quelque chose pour les générations futures , indique M. Gray. C'est incroyable de pouvoir avoir accès à cela.

Body Worlds Vital est accessible jusqu'au 30 avril au Musée d'histoire naturelle d'Halifax.