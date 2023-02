Mois de l’histoire des Noirs : trois questions au conteur Jean Pierre Makosso

Le conteur, poète et romancier Jean Pierre Makosso est originaire de la République démocratique du Congo, plus communément appelée Congo-Brazzaville.

Pour cet artiste qui habite en Colombie-Britannique depuis 2001, le Mois de l’histoire des Noirs célèbre non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de l’humanité.

Ce mois nous unit. C'est un peu comme on dirait : "Que signifie Noël pour toi?" Le 25 décembre, c'est pour nous rapprocher. Donc, ce Mois de l’histoire des Noirs nous rapproche.

Dans le cadre de ce mois, Jean Pierre Makosso a accepté de répondre à trois questions portant sur les œuvres et personnes noires qui l'ont inspiré.

Une personnalité noire que vous admirez?

La maman de Jean Pierre Makosso Photo : Jean Pierre Makosso

Une personnalité de la communauté noire que j'apprécie… Eh bien, c'est ma mère! S’il y a une personnalité noire qui m'a inspiré depuis que je suis né, c'est bien cette femme-là.

C'est vrai qu’il y a de hautes personnalités que j'aimerais bien citer, mais la première place revient à ma mère parce qu’elle m'a beaucoup appris.

Elle était conteuse. Pas conteuse nationale, non. Elle était conteuse dans notre famille.

Il y avait mon père, ma mère et les huit enfants. Donc, nous étions comme les 10 doigts de la main. Chaque soir, il fallait que les 10 doigts se retrouvent autour d'un feu après un repas où ma maman racontait des histoires.

Et moi, je me retirais dans ma chambre tard dans la nuit et je traduisais ces contes en français.

Il y a des moments où, par exemple, il n'y avait pas de nourriture. Nous arrivions à la maison et maman s'activait dans un coin de la cuisine à faire chauffer une marmite où il n'y avait que de l'eau. Et la vapeur de l’eau sortait. Nous, on croyait que c’était de la nourriture.

Au moment du dîner, elle disait : "Venez vous asseoir, on va commencer par les contes." Et elle nous racontait les contes où des animaux festoyaient. Et nous, nous festoyions avec des animaux et nous nous endormions. Vous voyez le tableau? C'est pourquoi je dis que ma personnalité, c'est elle.

Une oeuvre d'un artiste noir ou d'une artiste noire qui vous a marqué?

Spike Lee Photo : jordan strauss/invision/ap / Jordan Strauss

Je dirais que c'est l'œuvre du réalisateur Spike Lee.

Pour moi, c'est le meilleur conteur. Il sait raconter ce qui touche la communauté noire, l'histoire noire.

Il fait ressortir en l'homme ce qu'il y a de plus vrai, de plus pur pour que l'on comprenne qu’on a beau être ce qu'on est, l'humain reste le même. On a les mêmes sensibilités, les mêmes émotions, les mêmes colères.

Et il amène un humanisme qui touche.

Spike Lee, c'est la représentation du cinéma noir. Vous ne pouvez pas parler du film noir américain ou du film noir, sans parler de Spike Lee.

Un artiste noir ou une artiste noire que vous souhaitez nous faire découvrir?

Maya Angelou Photo : Getty Images / Ken Charnock

L'écrivaine Maya Angelou.

On écrit parfois pour le plaisir d'écrire. Mais, parfois, on écrit pour pouvoir changer les mentalités, pour éduquer.

Moi, je lis Maya Angelou, je pleure. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui touchent. Je vais toujours vers les choses qui touchent et qui me ramènent à l'humain que je suis.

Pendant [le confinement], je me suis dit : je cherche un auteur à lire. Et je suis tombé sur Maya Angelou. J'ai lu toute son œuvre. Je n'ai pas choisi un poème, non. Je ne lis pas comme ça quand je prends un auteur. Je lis son œuvre.

C'est en lisant l’œuvre de Maya Angelou que j'ai voulu, moi aussi, écrire toute une œuvre sur la femme.

Et donc, après le confinement, j'ai commencé à écrire ce livre. Et voilà, le livre [Cantiques pour Sainte Marie Mère Thérèse] va bientôt sortir.

Je ne vous dirai pas : tel poème, allez le lire! Non. Je vous dis seulement : découvrez l'œuvre de Maya Angelou. Parce que ce n'est pas en allant lire un seul poème que vous vous attacherez à Maya Angelou. Cherchez son œuvre.

Au sujet de Jean Pierre Makosso

Après avoir fait des tournées mondiales comme comédien au sein de troupes congolaises, Jean Pierre Makosso a mis sur pied en 1996 en République du Congo un centre de formation et d’encadrement pour les enfants démunis. Depuis son arrivée en Colombie-Britannique, en 2001, il donne des spectacles et des ateliers de contes, de théâtre et d’écriture partout au Canada, en Europe et en Afrique. Jean Pierre Makosso lance ces jours-ci Cantiques pour Sainte Marie Mère Thérèse, un recueil de poésie publié aux Impliqués-Éditeur, en France.