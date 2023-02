La Cavalerie de Francis prépare des milliers de repas pour les démunis

Francis Tardif est décédé à 29 ans en février 2017. Il aimait cuisiner sa sauce à spaghetti, dont la recette était réputée auprès de ses proches et de sa famille.

L’an dernier, en février, des proches de Francis, aidés de collègues et d’amis, ont décidé de préparer sa sauce et d’offrir des repas complets livrés dans les frigos-partage de Québec.

Le groupe, baptisé la Cavalerie de Francis, a livré 3600 repas en 2022.

N'importe qui qui a perdu un proche sait que l'anniversaire de décès, c'est toujours difficile. On voulait s'occuper les mains et l'esprit. On a commencé à cuisiner sa sauce. On a décidé d'aller en porter dans les frigos et on a vu à quel point les besoins étaient importants , a raconté une des sœurs de Francis, Isobel Tardif, à l’émission Première heure.

Isobel, la soeur de Francis Tardif, prépare des repas pour les démunis avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Expérience renouvelée

La famille Tardif compte renouveler l’expérience chaque année. Jusqu’à maintenant, environ 1800 repas ont été cuisinés et livrés depuis le début du mois de février.

On est en train d'emballer les repas. On met dans un sac la sauce à spaghetti, un dessert, les pâtes. On met notre petite touche d'amour et on va aller les porter aujourd'hui dans les frigos-partage de la région , mentionne Isobel Tardif, mardi matin, en pleine préparation en compagnie de son conjoint et ses enfants.

Le père de Francis, Jean, tient le compte du nombre de repas en plus d’effectuer la livraison dans les frigos.

Le fait que tous les amis, tous les proches nous aident et partagent, ça nous touche vraiment. On a laissé ce matin environ 32 repas. Aujourd’hui, c'est un repas complet avec des petits chocolats pour la Saint-Valentin pour fêter le mois de février , mentionne-t-il.

L’an dernier, plus de 3600 repas ont été partagés. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les repas livrés par la Cavalerie de Francis sont identifiés. Le logo du groupe a été dessiné par un des enfants d’Isobel. Un autre enfant de la famille, Arthur, participe aussi à la cuisine et à la livraison.

Ça va pour une bonne cause. L'an passé, c'est arrivé quand on allait porter des repas au frigo, il y avait des personnes qui attendaient déjà. Ça me touche au coeur , raconte-t-il.

La Cavalerie de Francis offre des repas complets aux personnes démunies. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Recette partagée

La recette de la sauce à spaghetti de Francis est partagée sur la page Facebook de la Cavalerie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Francis a un million d'ingrédients dans sa recette, c'est vraiment beau. Elle est bonne. Il faut la faire mijoter longtemps, ça devient une grosse sauce épaisse, réconfortante, absolument délicieuse , affirme Isobel Tardif.

La famille invite tous ceux qui le souhaitent à cuisiner des repas, que ce soit du spaghetti ou non, pour remplir les frigos-partage.

Pour ceux dont la livraison s’avére un défi, des glacières ont été déposées chez les soeurs Tardif ainsi qu’à d’autres endroits. Les repas peuvent y être déposés, ils seront livrés.

Tout ce qu’on souhaite, c’est que les gens partagent une photo sur la page de la Cavalerie de Francis, en indiquant le nombre de repas, pour que mon père puisse continuer de les compter , précise Isobel Tardif.

Avec les informations de Mireille Roberge.