Le terrain de football et la piste d’athlétisme de l’Université Laval feront peau neuve

On est vraiment rendu là , admet la directrice du Service des activités sportives, Julie Dionne, au sujet de l’appel d'offres lancé la semaine dernière.

Carotté à quelques reprises en raison de problèmes de drainage, ces dernières années, la surface synthétique servant aux équipes de football et de rugby du Rouge et Or date de 2009. Elle devait être remplacée l’an dernier, mais la direction de l’Université avait finalement décidé de repousser le projet de peur que les travaux ne soient pas complétés à temps pour le début de la saison de football.

La surface du stade Telus avait une garantie de dix ans au moment de son installation, en 2009. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Comme il faut aussi corriger de petits détails au niveau du drainage, c’est quand même de gros travaux. Cette année, on a tout fait en fonction du début de saison. On s'est même donné du jeu s’il y a du retard , pointe Julie Dionne.

Il n’est pas question pour l’équipe de football du Rouge et Or de disputer une saison loin de son stade comme ce fût le cas pour les Carabins l’automne dernier, assure Julie Dionne.

Une année d’asphalte pour les coureurs

S’il allait de soi que la piste d'athlétisme assez usée doit être remplacée, il faudra s’armer de patience en 2023, précise la directrice du SAS de l'Université Laval. Étant donné qu’il y a de l’asphalte à refaire, on ne pourra pas poser la nouvelle surface cet été.

La sprinteuse Audrey Leduc et ses coéquipiers du Rouge et Or devront se passer de la piste d'athlétisme extérieure, cet été. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

La vieille surface sera donc retirée dans quelques mois, mais les coureurs devront s'entraîner sur un anneau d’asphalte jusqu’à l’arrivée de la nouvelle piste, le printemps suivant.