La COVID-19, deuxième cause principale d’hospitalisation au Canada en 2021-2022

Le nombre d’hospitalisations attribuables à la COVID-19 et aux maladies respiratoires a explosé chez les tout-petits en 2021-2022. C’est ce que rapporte l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), qui dénote aussi que la COVID-19 a été parmi les principaux diagnostics ayant nécessité un séjour à l’hôpital chez les adultes.

La COVID-19 a constitué en 2021-2022 la sixième cause d’hospitalisation la plus courante chez les enfants de 4 ans et moins. Le nombre de séjours à l’hôpital dus à la COVID-19 dans ce groupe d’âge a augmenté de sept fois, passant de 325 hospitalisations en 2020-2021 à 2315 en 2021-2022.

De plus, plus de 15 000 enfants ont été hospitalisés en raison d’une infection aiguë des voies respiratoires.

Par contre, chez les 5 à 17 ans, la COVID-19 et les maladies respiratoires ne comptaient pas parmi les 10 principaux diagnostics ayant nécessité un séjour à l’hôpital.

L’ ICIS note que la hausse des hospitalisations dues aux maladies d’origine virale a coïncidé avec le relâchement des mesures de santé publique. Rappelons que les hôpitaux pour enfants ont connu des moments difficiles à l’automne 2022, lorsque leurs urgences débordaient en raison de nombreux enfants malades.

Selon Juliana Wu, directrice des Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée à l’ ICIS , ce bond des hospitalisations est inquiétant non seulement pour la santé des jeunes, mais aussi pour le système de santé et les travailleurs de la santé qui sont déjà trop sollicités .

La COVID-19 toujours un impact important chez les adultes

En 2021-2022 chez les adultes, la COVID-19 a été la deuxième cause principale d’hospitalisation au Canada, derrière les accouchements. L’année précédente, elle était la septième raison principale. Plus de 77 000 Canadiens ont été hospitalisés en 2021-2022 en raison de la COVID-19, comparativement à près de 48 000 l’année précédente.

Dans six provinces (Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon), la COVID-19 était l’une des trois causes principales d’hospitalisation. En contrepartie, la COVID-19 n’était pas parmi les 10 causes principales d’hospitalisation à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

En Alberta, la COVID-19 a mené à l’hospitalisation de 12 099 personnes, soit presque autant qu’au Québec (13 399 personnes). En Ontario, on compte près de 32 000 au cours de la dernière année.

La durée moyenne de séjour continue d’augmenter pour les Canadiens, passant de 6,8 jours en 2017-2018 à 7,2 jours en 2021-2022.

La durée moyenne d’une hospitalisation liée à la COVID-19 était de 2,5 jours pour les 0 à 4 ans, comparativement à 9,6 jours pour les 18 à 64 ans et à 11,2 jours pour les 65 ans et plus