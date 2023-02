La photo, probablement prise d'une des fenêtres de l’édifice Livernois, occupé par l’entreprise familiale à l’époque, était officiellement datée d’avant 1897 quand je suis tombée dessus. Une précision intéressante, mais tout de même un peu vague.

L’ancienne porte Saint-Jean, en vedette au bout de la rue, a effectivement été détruite en 1897, pour laisser passer le tramway électrique. Apparemment, c’est sur cet indice qu’on s’était fié au moment d’archiver cette photo.

Mais un détail, passé inaperçu jusqu'ici, permet de la dater beaucoup plus précisément!

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La rue Saint-Jean déjà populaire au 19e siècle Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

1. Un premier bureau pour le Carnaval

Lorsque Québec a organisé le premier grand carnaval de son histoire, du 27 janvier au 3 février 1894, l’événement s'est avéré si ambitieux qu'il a entraîné l’ouverture d’un bureau temporaire.

Le bureau du carnaval de 1894, avec ses affichettes en vitrine. L'adresse correspond au 1190, rue Saint-Jean aujourd'hui. Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

Pour qu’il soit bien visible, on l’a logé dans un local vacant d’un des secteurs les plus fréquentés de la ville, au 10, rue Saint-Jean, là où se trouve l’hôtel du Vieux-Québec, aujourd’hui.

En plus de servir de lieu de réunion aux organisateurs, l’endroit servait de bureau de renseignement auprès du public. On y avait aussi installé le Comité du logement, dont le rôle était de jumeler les gens disposant d’une chambre ou d’un logement avec les touristes qui n’auraient pas trouvé de place dans l’un des hôtels de la ville. Un peu comme une sorte d’Airbnb du passé.

Ce bureau ne semble être resté en fonction que quelques semaines durant cette édition. Lors du grand carnaval suivant, en 1896, on en a rouvert un autre, mais sur la rue Saint-Louis, ce qui permet de conclure que cette photo a sans doute été prise dans les premières semaines de 1894.

La banderole posée au-dessus de la porte, où l’anglais s’affiche sans complexe devant le français, vous a peut-être sauté aux yeux. Inimaginable aujourd’hui, ce détail en dit long sur le chemin parcouru en ce qui a trait à l’affichage commercial à Québec.

Opération déneigement en règle sur la rue Saint-Jean, à coups de pic pour niveler la glace. On observe aussi un banneau plein de neige, prêt à prendre la route du dépôt à neige le plus proche. Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

2. Une opération déneigement sous haute surveillance

Les déneigeurs à l'œuvre sur la rue Saint-Jean semblent avoir fait un travail impeccable le jour de la photo. Tant mieux, parce qu’il semble que les organisateurs du Carnaval les avaient à l'œil.

Deux semaines avant l’ouverture de l'événement, ils avaient demandé à la Ville de s’assurer que les rues soient parfaitement grattées pour ne pas nuire aux déplacements durant la fête. L’état de Grande Allée, où deux voitures avaient peine à se croiser à cause de la neige accumulée, avait contribué à nourrir leurs appréhensions.

Il se peut qu’ils aient aussi eu en tête les déboires survenus lors du carnaval de 1883.

Cette année-là, on avait dû déneiger la terrasse Dufferin en catastrophe une fois la fête lancée, sous l'oeil réprobateur des journalistes.

Avec le recul, cet épisode vieux de 140 ans prend des allures étrangement prophétiques, alors que les ratés du déneigement survenus lors du dernier carnaval continuent de faire la manchette.

L'électricité déjà bien présente sur la rue Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

3. Les débuts de l’éclairage électrique

Les nombreuses lumières électriques alignées sur la rue Saint-Jean prouvent que l’électricité commençait déjà à s’imposer dans l’espace public en 1894, même s’il s’agissait encore d’une avancée toute neuve.

Après une première tentative infructueuse, durant l’hiver 1883, quelques expériences plus concluantes menées sur la côte de la Fabrique et la rue Saint-Jean avaient suivi, jusqu’à l’apothéose, quand la terrasse Dufferin avait été illuminée pour la première fois avec succès en septembre 1885.

Tout ça, grâce à un ingénieux résident de la rue Saint-Jean. Véritable sommité de la ville en matière d'électricité, Sigismund Mohr a longtemps occupé un vaste local situé du côté sud de la rue, à l’angle de la rue D’Auteuil. Au moment de la photo, il venait tout juste de succomber à une mauvaise grippe, à l’âge de 66 ans.

Une jolie bouilloire a servi d'enseigne au quincailler Samuel J. Shaw durant plusieurs décennies Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

4. Des enseignes créatives sur une rue élargie

Quand je lui ai montré la photo, l’historien Jean-François Caron a été particulièrement intéressé par l’enseigne en forme de bouilloire. Les quincailleries s’annonçaient souvent avec une bouilloire à l’époque. On voit des enseignes du même genre sur des photos de Londres jusque dans les années 1940 , raconte-t-il.

Samuel J.Shaw occupait ces locaux depuis 1860. On peut d’ailleurs voir la même bouilloire sur son commerce, sur une autre photo datée de ces années-là.

La rue Saint-Jean vers 1865. La bouilloire est déjà visible en façade de la quincaillerie. Photo : Musée McCord / W.Notman / 17501

Mais la rue semblait différente à l’époque, ce qui a permis à Caron de me rappeler qu'elle a été élargie de 15 pieds du côté sud, en 1889. Shaw en a d'ailleurs profité pour rénover sa bâtisse, et positionner sa bouilloire un peu plus haut.

On note aussi l’enseigne de Roumilhac, un Français spécialisé dans les alcools fins et les huîtres, très populaires à l’époque. Sur la gauche, on vendait des harmoniums. La rue Saint-Jean était une destination prisée des bourgeois à la fin du 19e siècle!

Mais tout le monde n'était pas aussi prospère. À quelques portes de là, le photographe Louis P. Vallée était en vente de fermeture au moment de la photo, et J. Deegan & Co. bradait des vêtements près des bureaux du carnaval, après avoir fait faillite durant l’été.

5. Les aventures de la statue de Wolfe

Avez-vous remarqué la drôle de statue de bois perchée sur un mur? Cette statue du général Wolfe a longtemps servi de point de repère dans la ville!

La statue de Wolfe d'autrefois, dans sa niche donnant sur la côte du Palais Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

Installée dans une niche, sur une maison située à l’angle de la côte du Palais, elle avait été sculptée par deux artisans, les frères Chaulette, à la demande du propriétaire, grand fan du général. Apparue vers 1780, elle vaudra à l’immeuble le surnom de maison du général Wolfe .

L’illustre statue n’a pas manqué de défrayer la chronique. Elle a été régulièrement jetée en bas de sa niche. Même son bras a fait jaser. Wolfe semblait pointer en direction de la chute Montmorency, où il avait essuyé une défaite contre les troupes françaises, en juillet 1759. On aurait préféré le voir pointer dans la direction contraire, vers les plaines d'Abraham, lieu de sa célèbre victoire.

La statue de Wolfe a aussi disparu de son socle pendant plusieurs mois, avant d’être retournée à son propriétaire par bateau. La Bell téléphone Company, devenue propriétaire des lieux et inquiète de la voir basculer de sa niche à cause du vent, a fini par la confier aux bons soins des administrateurs du Morrin Centre quatre ans après cette photo, en 1898.

Un seconde statue, installée en 1901, a dû être retirée à son tour dans les années 1960, après que son propriétaire eut reçu une lettre menaçant de mettre le feu à son immeuble s’il n’enlevait pas Wolfe de là.

Apparemment, personne n’a été tenté de remettre quoi que ce soit dans la niche après cet épisode.

La porte Saint-Jean de 1867. Elle sera démolie 30 ans plus tard pour laisser passer le tramway électrique, ses poteaux et ses fils. Photo : BAnQ / Victor Livernois / 1P456

6. Une porte Saint-Jean pas si populaire?

À l’origine, la rue Saint-Jean ne comportait qu’une porte très étroite. Celle qui l’avait remplacée, en 1867, était censée rendre la circulation plus fluide, mais à la fin du 19e siècle, elle était surtout perçue comme un frein au développement urbain.

Il semble que même sa finition de pierre ne faisait pas l’affaire de tout le monde, s’amuse Jean-François Caron. Ses deux arches laissaient passer la pluie, qui tombait goutte à goutte sur la nuque des passants.

La Ville avait fait installer une structure d’appoint sous une des arcades pour tenter d’enrayer le problème. Sauf que l’on continuait de se faire mouiller sous l’autre!

Autant de facteurs qui expliquent pourquoi la destruction de la porte Saint-Jean au profit du tramway électrique ne semble pas avoir été perçue comme un si grand drame, en 1897. Ce qui ne serait sans doute pas le cas si on s’avisait de toucher à celle reconstruite en 1938, après la disparition du tramway.

