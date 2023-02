Malcolm, le jeune protagoniste du roman, est un grand amoureux de hockey. Son équipe préférée de toutes? Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. C'est dans la chambre de vestiaires qu'il fait la rencontre d'un joueur de son équipe fétiche.

Ce dernier lui mentionne que son succès sur la glace est attribuable aux toasts au ketchup qu'il mange le matin. Voulant être comme les joueurs qu'il idolâtre, le jeune Malcolm persuade sa mère d'ouvrir leur domicile aux joueurs des ligues mineures et de devenir famille d'accueil.

Mélanie Doré, autrice du roman jeunesse Hockey et toasts au ketchup. Photo : Facebook

C'est la prémisse autour de laquelle l'auteure Mélanie Doré a construit son roman. Elle qui, depuis douze ans, accueille de jeunes hockeyeurs sous son toit.

Héberger des joueurs de hockey mineur chez elle, signifie aussi son lot d'anecdotes et d'histoires à n'en plus finir.

Je dis dans mon roman que j'ai du tape à palette dans mon tiroir à fourchettes; que dans le ciel sur ma rue ce n'est pas des étoiles filantes ou des oiseaux qu'on peut observer, mais des balles orange; qu'il y en a plein mes gouttières et la même chose pour celles de mes voisins. Je parle des superstitions de joueurs de hockey de 15 ans qui sont comiques, que les parents de joueurs de hockey pourraient breveter la route des arénas, mais qu'on n'a jamais l'occasion de voir la route des baleines , affirme l'auteure qui en est à son premier roman jeunesse.

Des histoires de hockeyeurs

De nombreux joueurs ont côtoyé son fils. Ils ont tous eu, de près ou de loin, un impact dans la vie de Malcolm et de sa mère.

Parmi les joueurs qui ont séjourné à la résidence des Dorés, il y'a le numéro 80 des Jets de Winnipeg, une vedette de la Ligue nationale de hockey, Pierre-Luc Dubois.

Vu que Pierre-Luc s'est rendu dans la ligne nationale de hockey, nous on l'a accompagné avec sa famille à son repêchage junior à son repêchage de la LNH . On a vécu ça avec sa famille et on a vécu de magnifiques choses. Ça fait de beaux moments, de belles anecdotes et Malcolm qui a vécu ça par la bande, a eu beaucoup de chance , affirme l'auteure du roman, Mélanie Doré.

Alexis Arsenault a été chambreur chez la famille Doré. Une aventure qu'il se rappellera toute sa vie. Photo : Facebook / Alexis Arsenault

Alexis Arsenault, défenseur pour les Aigles bleus de l'Université de Moncton, a été tout comme Pierre Luc-Dubois, chambreur chez la famille Doré.

Le roman, qu'il a particulièrement affectionné, lui ramène une nostalgie de son temps dans les mineurs. Au fil des années, il est devenu ami avec le jeune Malcolm et le hockey est encore en premier plan dans leurs vies.

Je suis resté chez eux pendant deux ans, j'ai eu la chance de connaître cette famille-là et j'ai adoré mon temps là-bas. Le livre me rappelle beaucoup de beaux souvenirs et les anecdotes viennent me rejoindre et viennent rejoindre certainement beaucoup de jeunes joueurs de hockey , affirme le défenseur originaire de Bonaventure en Gaspésie.

Une collaboration avec Bouton d'or Acadie

Le livre met en lumière les talents graphiques de l'illustrateur Romain Lasser. Photo : Gracieuseté Bouton d'or Acadie

C'est avec la maison d'édition acadienne que Mélanie Doré a décidé de faire affaire. Combinée au travail minutieux et vivant de l'illustrateur, Romain Lasser, la collaboration a abouti à un projet mettant en valeur le talent unique de chaque partie prenante.

Après plusieurs séances de travail avec Marie Cadieux et l'équipe de chez Bouton d'or Acadie c'est devenu un roman graphique. J'ai dû retravailler ce que j'avais déjà, développesr certains personnages ou l'intrigue. Mon accompagnement avec la maison d'édition a vraiment permis de bonifier mon travail. Le designer graphique qu'ils ont choisi, Romain Lasser, je ne pouvais demander mieux, il est extrêmement talentueux , mentionne Mélanie Doré.

Le livre est disponible en ligne et dans plusieurs librairies depuis le 14 février.