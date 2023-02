Salaire moindre pour des Mexicains : les pratiques de BRP jugées « inadmissibles »

Ils ont le droit d'être traités avec équité et avec dignité , souligne-t-il.

Le ministre affirme qu'il va s'assurer que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) poursuive son enquête et qu'elle se termine avec diligence. Et s'il y a des constats d'infraction à émettre, qu'ils soient émis , affirme-t-il.

« Il n'y a pas une entreprise qui est à l'abri de poursuites intentées par la CNESST quand il y a violation de nos lois du travail au Québec. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail

Le ministre n'a pas eu de contacts avec l'entreprise, souhaitant d'abord laisser la CNESST faire son travail d'enquête. Par la suite, bien sûr, il faudra être actifs et s'assurer que cette compagnie-là respecte les lois du travail, si [les allégations] sont fondées à la suite de l'enquête.

Le ministre du Travail Jean Boulet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qualifie aussi la situation d'inacceptable .

Il faut absolument que la lumière soit faite sur cette situation-là! soutient-il.

La loi est la loi, selon le RATTMAQ

Le directeur du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), Michel Pilon, affirme que tous les travailleurs étrangers sont soumis aux mêmes règles, qu'ils soient dans le domaine agricole, dans la transformation alimentaire ou sur une chaîne de montage comme chez BRP .

L'entreprise de Valcourt justifie le salaire moindre des travailleurs mexicains par une équité dont elle veut faire preuve devant les travailleurs québécois. Ces déductions auraient fait l'objet d'une entente avec les travailleurs au Mexique, selon BRP . Michel Pilon soutient que ces explications ne tiennent pas la route .

« C'est une loi d'ordre public, cette loi sur les normes minimales de travail. Toute convention et attente doivent être soumises à la loi, et s'il y a des dispositions qui vont en deçà de la loi, c'est nul et non avenue. » — Une citation de Michel Pilon, directeur du RATTMAQ

Le directeur du RATTMAQ déplore que ces pratiques surviennent de plus en plus. Il estime qu'il s'agit d'une façon détournée de récupérer les sommes investies pour faire venir les travailleurs au pays, ce qui est interdit .

Il déplore par ailleurs que les amendes ne soient pas suffisamment dissuasives pour empêcher ce type de pratique.

Dans la loi, il y a des amendes, mais on parle de 1000, 2000 $. Ce n'est rien d'exceptionnel, soutient-il. Mais on demande devant les tribunaux des peines exemplaires.

Le consulat fera un suivi

Par écrit, le consulat général du Mexique assure que lorsqu'il obtient ce genre d'informations, il se tourne vers les autorités responsables et les employeurs eux-mêmes pour mener une enquête afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'exploitation ou de conditions de travail illégales.