Santé en français : la communauté francophone cherche des solutions à la pénurie

Le Réseau de santé en français a notamment organisé une conférence à ce sujet, le Sommet sur le recrutement des professionnels de santé bilingue, qui a commencé lundi.

La santé est un secteur où les besoins en main-d’oeuvre seront particulièrement criants d’ici 2025. C’est le portrait que dresse un rapport du gouvernement provincial intitulé Labour Market Outlook 2025.

Les communautés francophones sont particulièrement affectées par cette pénurie, car les professionnels de la santé bilingues sont encore plus rares , affirme le coordinateur du Réseau d’immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, David Lapierre.

David Lapierre, coordinateur du Réseau d’immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada

La communauté francophone se demande comment attirer des travailleurs de la santé qui parlent le français. C’est l'une des questions qui ont été abordées durant la conférence.

Déjà on a une pénurie de professionnels. En plus, on a une pénurie de professionnels de la santé bilingues. Donc, le problème, c’est que notre manque de personnes qui peuvent s’exprimer en français dans le domaine de la santé peut mener à des problèmes de communications pour les patients, des problèmes d’accès aux soins aussi , explique la directrice du Réseau de santé en français, Jacqueline Higgins.

Jacqueline Higgins, directrice du Réseau de santé en français à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada

La conférence rassemble des professionnels en santé, en immigration et en reconnaissance des diplômes.

On travaille vraiment tous ensemble pour essayer de régler le problème et de prendre une approche multisectorielle et concertée , souligne Mme Higgins.

L'immigration, une solution possible

L’immigration fait partie des solutions retenues pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, mais les immigrants se heurtent à des obstacles, selon David Lapierre.

Ça va dépendre dans le fond de toutes les difficultés qu’ils ont, ou enjeux, ou obstacles qu’ils ont à franchir à travers toute leur reconnaissance des acquis, leur reconnaissance de diplômes et tout ça pour pouvoir pratiquer dans chaque province , dit-il.

David Lapierre espère que la conférence débouchera sur de nouvelles idées qui permettront de surmonter ces obstacles.

D’après un reportage de Kyle Mooney