Un policier de Winnipeg arrêté en 2017 accuse son employeur d’avoir violé ses droits

Un agent du Service de police de Winnipeg arrêté en 2017 et dont le domicile a été fouillé poursuit maintenant la Ville, alléguant que ses droits garantis par la Charte des droits et libertés ont été violés et que sa réputation a été irrémédiablement atteinte.

La Ville, qui supervise le Service de police de Winnipeg, comparaîtra jeudi devant un juge pour décider si la poursuite intentée par Tyler Lintick en 2021 mérite un procès civil.

Selon une déclaration de Tyler Lintick déposée à la cour en 2021, des policiers, y compris des membres de l’équipe tactique, se sont présentés à son domicile à Winnipeg en février 2017, l’ont menotté et y ont exécuté un mandat de perquisition.

Il allègue qu’on ne lui a pas dit s’il était arrêté ni pourquoi il était détenu, même après que des membres de l’unité des normes professionnelles l’aient fait monter à l’arrière d’une voiture de police.

Il a ensuite été arrêté pour possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, et on lui a demandé de donner aux agents les clés de sa maison et les codes des coffres de rangement de ses armes à feu personnelles.

Dans son mémoire en défense déposé en décembre 2021, la Ville de Winnipeg affirme que, la veille de son arrestation, après qu’il ait publié une vidéo sur les médias sociaux, des préoccupations ont été soulevées au sujet de la santé mentale de ce policier et qu’il a été décidé de l’orienter vers une évaluation de sa santé mentale.

De la cocaïne comme preuve

Un superviseur est allé dans le casier de Tyler Lintick pour sécuriser son arme de service à la suite de cette décision, conformément à la pratique courante, selon le dossier du tribunal.

Plutôt que d'y trouver son arme de service, le superviseur a découvert un sac contenant de la poudre blanche emballée qui ressemblait à de la cocaïne, ainsi que des pilules et un téléphone portable, mentionne la Ville dans son exposé de la défense.

Dans un document complémentaire du tribunal, M. Lintick déclare que cette drogue lui a été confiée par un informateur confidentiel et qu’il n’a pas pu apporter les preuves au quartier général de la police en temps voulu parce qu’il n’a pas obtenu la permission d'effectuer les heures supplémentaires pour s’y rendre.

À l’époque, son poste de police ne disposait pas d’un casier pour les preuves en matière de drogue, et un sergent lui a dit de suivre l’affaire plus tard, souligne-t-il dans le document.

M. Lintick a été libéré par la police sous promesse de comparaître, et a demandé à parler avec l’unité des services de santé comportementale, selon la défense. Il a aussi été placé en congé payé non punitif.

Les deux parties affirment qu'il a été autorisé à reprendre le travail peu de temps après.

Dans sa déclaration, Tyler Lintick affirme qu’il a été autorisé à reprendre le travail le jour même de son arrestation, tandis que la Ville de Winnipeg affirme qu’il a été autorisé à le faire en mai de la même année.

Arrestation sans accusation

Tyler Lintick affirme que la police a saccagé son domicile et fouillé ses biens au-delà des paramètres du mandat de perquisition, violant ainsi son droit à l’attente raisonnable en matière de vie privée inscrit dans la Charte des droits et libertés.

Il allègue également que ses droits en vertu de la Charte ont été violés parce qu’il n’a pas été immédiatement informé de la raison de sa détention et qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables et probables pour l’arrêter.

Il affirme que l’enquête, qui n’a pas abouti à des accusations, lui a causé une perte de réputation, un traumatisme, du stress, des difficultés à dormir et des cauchemars, entre autres dommages.

Lors de l’audience, le juge Gerald Chartier devra décider s’il s’est écoulé trop de temps depuis l’incident original, si la poursuite de M. Lintick constitue une question réelle nécessitant un procès civil, ou si elle peut être décidée sommairement.

Avec les informations de Rachel Bergen