Les joueuses de ringuette, modèles de réussite pour les plus jeunes

Qu'ils soient de la Saskatchewan ou de l'Île, les partisans présents pour le match opposant l'Île-du-Prince-Édouard à la province des Prairies, mardi, sont là pour faire du bruit. À chaque but, à chaque arrêt ou à chaque passe réussie, c'est un festival de cris, de klaxons, de drapeaux levés. La ringuette, créée en 1963, est plus populaire que jamais.

Les partisans de l'Île-du-Prince-Édouard lors du match de ringuette contre la Saskatchewan, mardi. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Selon l'organisme Ringuette Canada, ce sport est né en Ontario dans l'esprit de Sam Jacks, alors que les femmes n'étaient pas admises au hockey. Depuis, il s'est répandu d'un océan à l'autre, ainsi que dans d'autres pays, et il est connu comme le sport le plus rapide sur glace.

Les joueuses de l'Île célèbrent un but marqué contre la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Parmi les différences avec le hockey, outre le fait que l'on joue avec un anneau et un bâton plutôt qu'une rondelle avec une crosse, les contacts sont interdits et il faut obligatoirement faire des passes pour avancer dans le camp adverse.

C'est un sport d'équipe, une personne ne peut pas aller le long de l'aréna avec l'anneau , explique Andrea Caron, 19 ans, qui joue au centre.

La ringuette se joue avec un bâton et un anneau. Les passes sont nécessaires pour avancer dans le camp adverses, à la différence du hockey. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

L'équipe devient vraiment proche parce que tout le monde veut faire bien ensemble , renchérit Delaney Roche, une attaquante de 19 ans.

Après le match contre la Saskatchewan, des jeunes filles se rassemblent à la sortie des vestiaires, feuilles et stylos en main, afin de rencontrer leurs modèles.

C'est tellement awesome c'était mon rêve quand j'avais cet âge, c'est vraiment un bon sentiment , lance Delaney Roche. La joueuse pense que le succès de la ringuette montre que les femmes peuvent aussi pratiquer des sports.

« On est fortes, on est rapides, on peut faire toutes les choses que les hommes peuvent faire. » — Une citation de Delaney Roche

C'est bon de voir qu' il y a beaucoup de personnes qui viennent nous supporter. On montre aux plus jeunes que c'est possible d'arriver à ce niveau de ringuette , poursuit Andrea Caron.

C'est le plus haut niveau que tu peux jouer dans ce sport , renchérit sa sœur, Natalie Caron, 20 ans, qui joue au poste d'attaquante.

L'équipe de ringuette de l'Île est entraînée par François Caron. Ses deux filles, Andrea et Natalie, sont membres de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

On veut les encourager à continuer dans le sport et peut-être arriver ici un jour , ajoute Andrea.

« C'est très excitant, on est leur inspiration pour le futur. » — Une citation de Natalie Caron

Les trois joueuses poursuivent des études ou travaillent déjà, dans le cas de Delaney Roche. Toutes affirment vouloir continuer à jouer, d'une manière ou d'une autre.