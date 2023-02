La Saskatchewan offre désormais la thérapie CAR-T contre des cancers du sang

La thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique, ou thérapie CAR-T, est le plus souvent fournie aux personnes atteintes de certains types de leucémies ou de lymphomes, lorsque les traitements conventionnels sont inefficaces.

Il s'agit d'une avancée importante, a déclaré l’hématologue de l’Agence du cancer de la Saskatchewan, Mark Bosch, en conférence de presse mardi.

Notre système immunitaire est conçu pour combattre le cancer, mais le cancer le surpasse. Ce que nous faisons, c'est que nous lui donnons un avantage, nous concevons ces cellules pour qu'elles soient capables de contourner certaines des défenses du cancer et, ce faisant, nous sommes en mesure de guérir le cancer , explique le Dr Bosch.

La Saskatchewan devient ainsi l'une des cinq provinces canadiennes à offrir ce traitement, souvent utilisé en dernier recours.

Cette nouvelle option thérapeutique donne de l'espoir à certains patients qui ne répondent pas aux traitements existants ou qui ont déjà épuisé toutes les autres options thérapeutiques conventionnelles à leur disposition , explique le Dr Bosch.

Mark Bosch précise que les cellules immunitaires du patient seront recueillies à Saskatoon et envoyées à un laboratoire aux États-Unis, où elles seront modifiées et multipliées. Les cellules seront ensuite retournées à Saskatoon pour être réintroduites dans le corps du patient par voie intraveineuse.

Gary Carriere, qui montre ici sa chevelure brune, a reçu une thérapie CAR-T à Montréal et n'a plus de cancer. Photo : Radio-Canada

Ce traitement a été un soulagement pour Gary Carriere, dont le cancer est maintenant disparu.

« Cela fait quatre mois que je suis là. Je fais déjà des choses que je n'ai pas pu faire pendant trois ans. J'ai hâte d'être à l'été pour sortir. » — Une citation de Gary Carriere, un patient suivant la thérapie CAR-T

Ce patient a reçu un diagnostic de lymphome en mars 2020 et a reçu la thérapie CAR-T l'automne dernier à Montréal. Il est heureux que le traitement soit maintenant disponible dans sa province, pour les patients qui pourront y avoir recours sans devoir se déplacer si loin.

Je me suis senti très seul et isolé, loin de ma province natale, dans un autre hôpital et sans ma femme et ma famille à mes côtés, alors que je subissais cette nouvelle procédure majeure , explique-t-il.

Le gouvernement de la Saskatchewan a fourni un financement initial de 2,128 millions de dollars pour développer un programme CAR-T commercial. Il fournira aussi environ 6,7 millions de dollars par an pour le fonctionnement du programme et le coût du traitement des patients, précise l’Agence du cancer de la Saskatchewan dans un communiqué de presse.

Nous nous engageons à fournir à la population de la Saskatchewan un accès rapide et pratique aux soins de la plus haute qualité et aux nouvelles options de traitement disponibles , indique le ministre de la Santé, Paul Merriman.

Bien que ce traitement d'immunothérapie représente une avancée en médecine pour la province, la Saskatchewan est toujours en manque de spécialistes. Mais selon Paul Merriman, le gouvernement est à pied d'œuvre pour combler ce manque.

Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait venir 160 médecins dans la province, ce qui est significatif, mais il y a encore des lacunes que nous avons identifiées et sur lesquelles nous travaillons , précise-t-il.

Avec les informations de Fatoumata Traoré et Camille Cusset