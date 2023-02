Le maire du Grand Sudbury met en pause le projet Jonction Est

Le maire espère que le coût sera d’environ 65 millions de dollars, soit près de 33 millions de moins que le montant approuvé par le conseil municipal précédent, en juin 2022.

Il craignait que la facture, évaluée à 98 millions de dollars, soit un trop grand fardeau pour les contribuables.

Une inquiétude partagée par les conseillers municipaux, qui ont adopté la résolution à l’unanimité.

Je pense que nous devons être raisonnablement ambitieux avec ce projet, a déclaré M. Lefebvre.

« Je ferais tout ce que je peux pour m’assurer que nous obtenons le meilleur arrangement pour les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation. »

Le prix pour le projet, qui doit héberger la succursale principale de la bibliothèque municipale, la Galerie d’art de Sudbury et l’Association multiculturelle et folklorique de Sudbury, a constamment grimpé depuis sa conception initiale.

Par exemple, la Ville a dû acheter le terrain choisi, sur la rue Shaughnessy, qui n’était pas l’emplacement initial.

Le maire dit avoir prévenu les partenaires du projet avant de présenter sa résolution.

« Ils sont compréhensifs, et maintenant nous continuons de travailler ensemble pour trouver la meilleure solution pour atteindre nos objectifs : une plus faible envergure, un prix plus bas, mais toujours une belle installation dont nous pouvons tous être fiers. »