Le bénéfice net d’Hydro-Québec bondit de près d’un milliard de dollars en 2022

Hydro-Québec a vu ses profits nets augmenter de plus d'un quart l'an dernier à 4,55 milliards de dollars, ce qui correspond à une hausse de 993 millions par rapport à 2021. L'inflation et le froid y ont fortement contribué, indique la société d'État à la publication de son rapport annuel, mercredi.

Dans un contexte marqué par la forte montée des prix sur les marchés d’exportation et par les températures hivernales froides observées en début d’année, [le] bénéfice net a atteint 4557 M$, comparativement à 3564 M$ pour l’exercice précédent , précise Hydro-Québec.

Le dividende versé à la province s'élève à 3,418 milliards de dollars, soit un quart supérieur à 2021, où le dividende s'établissait alors à environ 2,7 milliards de dollars.

C’est chez nous que c’est réinvesti, dans notre système d’éducation, dans notre santé, nos routes , a cité en exemple la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, lors d'une conférence de presse avec Jean-Hugues Lafleur, vice-président et chef de la direction financière d'Hydro.

Tous deux ont prévenu que les chiffres exceptionnels dévoilés mercredi ne seront fort probablement pas reconduits lors du prochain exercice financier. En 2023, je vous avouerai que les prix ont baissé sensiblement , a commenté M. Lafleur.

Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec et Jean-Hugues Lafleur, vice-président et chef de la direction financière d'Hydro Photo : Radio-Canada

Les résultats sans précédent de 2022 avaient déjà été annoncés en novembre dernier. Après seulement neuf mois, Hydro-Québec indiquait à ce moment avoir déjà dépassé son bénéfice record de 2021.

Dans la présentation de son ultime rapport annuel, la PDG démissionnaire Sophie Brochu a évoqué l'objectif de décarboner l’économie et de le faire en créant de la richesse pour toutes les collectivités du Québec. Elle s'est aussi félicitée d'un modèle public conçu pour raisonner dans la durée , ouvert aux consultations publiques, et non géré en fonction de l'actualité .

C'est précieux pour prendre des décisions qui font du sens [pour l’avenir] , a-t-elle souligné.

« Hydro-Québec est prête comme jamais pour faire face à la transition énergétique et relever les défis du Québec. » — Une citation de Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec

Retombées des hausses tarifaires

Sans surprise, ces profits résultent d'une progression des ventes d'électricité et de la hausse des prix sur les marchés. Le prix de vente moyen est passé de 5 ¢/kWh à 8,2 ¢/kWh entre 2021 et 2022.

Comme la société d'État a vendu 180,6 térawattheures (TWh) au Québec en 2022, soit une augmentation de 5,4 TWh par rapport à 2021, elle bat un nouveau record des ventes provinciales. Celles-ci ont rapporté 912 M$ de plus qu’en 2021.

Hors-Québec, le volume des ventes a légèrement diminué en un an (baisse de 0,6 TWh) pour s'établir à 35,6 TWh en 2022, mais la hausse marquée des prix sur les marchés d'exportation a généré des revenus bien supérieurs à ceux de 2021 (+ 1086 M$).

Coût des pannes

Le budget consacré au rétablissement de service à la suite des pannes d'électricité en 2022 s'élève à 126 M$, soit le montant le plus élevé depuis la crise du verglas, indique le rapport annuel d'Hydro-Québec.

La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, avait d'ailleurs épinglé Hydro-Québec pour la baisse de fiabilité de ses services, dans son dernier rapport.

Parmi les facteurs aggravants, Hydro-Québec cite le derecho en mai dernier et la tempête hivernale avec des vents violents en décembre, deux périodes critiques pendant lesquelles plus d'un demi-million de clients ont été privés de courant.