L’Université de l’Alberta aurait l’un des plus bas taux d’étudiants noirs en droit du pays

J’aimerais qu’il y en ait plus , dit Rebecca Alexander, étudiante en deuxième année de droit et vice-présidente des communications pour le bureau de l’ AEND à l’Université de l’Alberta.

Le taux des étudiants noirs à l’Université de l’Alberta est le plus bas au pays, mais reflète la tendance à la sous-représentation dans la majorité des 24 facultés de droit du pays.

Toujours selon le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), la faculté de droit à l’Université métropolitaine de Toronto recense le plus haut taux d’étudiants noirs, soit 13 % des étudiants.

Mirabelle Harris-Eze, étudiante en droit à l'Université de Calgary et présidente de l’ AEND , est l'une des auteurs du rapport. Elle rappelle que les facultés de droit influencent qui deviendra avocat, juge ou même politicien. Il y a des angles morts dans notre système de justice [...] lorsque les personnes qui le servent ne reflètent pas la diversité.

L’ AEND a collecté les données, entre autres, en utilisant le recensement conduit dans les universités qu’elle a contactées et un sondage sur le nombre d’étudiants noirs inscrits. Cependant, elle avise qu’elle ne peut garantir l'exactitude des chiffres figurant dans ce rapport. De nombreux chiffres sont établis à partir d'estimations des facultés de droit et des étudiants noirs en droit.

Un processus d'admission holistique

Le rapport fait huit recommandations aux universités comme embaucher plus de professeurs noirs et créer un processus d’admission orienté vers les étudiants noirs offrant d'autres possibilités aux candidats qui n'obtiennent pas les notes requises à l’examen d’entrée et qui rencontrent certaines barrières culturelles, socio-économiques, médicales ou physiques .

Mirabelle Harris-Eze dit que les étudiants noirs sont tout aussi capables d’avoir de très bonnes notes, mais ces examens, tels que l’examen d’entrée, sont plus révélateurs des privilèges des étudiants que de leurs compétences et intelligence.

Elle explique que les étudiants qui peuvent payer des cours préparatoires et les frais pour repasser un examen ont plus de chance d’obtenir de bonnes notes que les candidats qui ont une famille et gagnent le salaire minimum.

Les processus holistiques d'admission reconnaissent qu'il existe des déséquilibres sociétaux et un racisme systémique qui rendent certaines situations plus difficiles pour d'autres étudiants , ajoute-t-elle.

Après le meurtre de George Floyd en 2020, la Faculté de droit de l'Université de Calgary a créé un processus d’admission pour les étudiants noirs. Ces candidats ont l'option d’écrire une rédaction de mille mots.

Catherine Valestuk, chargée des admissions pour l’Université, a constaté que le nombre de candidatures a explosé après ce changement. Selon le rapport, le taux d’étudiants noirs en droit à l’Université de Calgary est de presque 8 %.

Avec des informations de Madeleine Cummings