Mononc’ Serge et Anonymus à la Grande nuit d’Alma

Mononc’ Serge et Anonymus célébreront les 20 ans de l'album l’Académie du massacre lors du spectacle de clôture. Cet arrêt à Alma est l'un des rares à prévoir au Québec.

On voulait quelque chose d’éclaté. On trouvait que simplement avec Mononc’ Serge, il manquait un petit quelque chose. Quand on a vu qu’il sortait une tournée avec seulement quelques dates au Québec pour le 20e anniversaire de l’Académie du massacre, on s’est dit que c’était la bonne prise pour que les gens soient très festifs sur la rue Sacré-Cœur le soir de la grande nuit , explique le responsable des communications et du marketing à Festirame, Frédéric Gagnon.

Plusieurs autres activités sont prévues au centre-ville d’Alma. Il promet une offre variée qui comprendra des éléments pour la famille et pour le grand public. D’autres groupes ainsi qu’un feu d’artifice s’ajouteront au spectacle de Mononc’ Serge et Anonymus.

Une réunion de ces deux artistes, c’est quelque chose qu'on ne croyait pas possible. Même si c’est très niché, on pense que les gens vont se déplacer , ajoute Frédéric Gagnon.

Les programmations complètes de La Grande Nuit et de Festirame seront dévoilées le 3 avril.