Après 43 ans d’existence, L’Angélaine ferme boutique

L’économie difficile des derniers mois et les hivers plus doux ont conduit la propriétaire de L’Angélaine de Bécancour à prendre la décision de fermer les portes de l’atelier-boutique après 43 ans à créer et fabriquer des tricots faits à partir de la fibre de mohair.

Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais le chiffre de vente a baissé de 30 %, on vient de sortir d’une pandémie et, cette année, il a fait très beau. L’hiver s’est plus ou moins pointé, donc ça affecte notre chiffre de vente et l’achalandage est moins important , affirme la propriétaire de l’entreprise, Michèle Hamelin.

Conjuguer les inventaires à produire et les variations de température devenait un véritable casse-tête pour L’Angélaine. Notre commerce est affecté par la température. Parfois, je montais mes inventaires parce qu’on était certain que tout allait tourner rondement , relate Mme Hamelin. En fin de compte, le climat change, il y a moins de ski, moins de sorties extérieures et moins d'activités hivernales alors ça affecte directement les ventes.

Une relève difficile à trouver

L’atelier-boutique fermera ses portes au mois de mai. Entre-temps, la propriétaire demeure ouverte aux propositions de reprises de l’entreprise, elle qui cherchait depuis un moment de la relève potentielle.

Si quelqu’un cherche une passion en elle à développer et qui veut un projet clé en main, L’Angélaine est le bon endroit , affirme Michèle Hamelin. L’Angélaine peut aussi changer de vocation. J’espérais trouver quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose d’autre que du tricot; quelqu’un qui aurait une passion pour le design et la mode. Tout est installé ici.

L'Angélaine a été créée en 1980 et la boutique a pignon sur rue depuis 1996. Dans les années 2000, la Chèvrerie L’Angélaine attirait bon nombre de touristes au Centre-du-Québec. D’ailleurs, l’endroit a été maintes fois primé pour la qualité de son offre en agrotourisme.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct