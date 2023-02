Une famille d’Ottawa fait des pieds et des mains pour faire venir ses proches de Turquie

Fadila Hijazi se rappelle du sentiment qui l’a envahie lorsqu’elle a appris qu’un séisme de magnitude 7,8 avait secoué la Turquie et la Syrie. L'élève de 12e année a fui la guerre civile en Syrie, en 2016.

Le jour du tremblement de terre, sa famille et elle ont tout de suite essayé de joindre leurs proches à Antakya, dans le sud de la Turquie. Fadila Hijazi a fait défiler les photos de bâtiments effondrés sur les réseaux sociaux, afin d’obtenir des nouvelles de son oncle, de sa tante et de ses deux jeunes cousines.

Quelqu'un nous a dit qu'il les avait vus vivants, ça nous a donné espoir , raconte Fadila Hijazi.

Nous nous sommes dit : "C'est tout ce qui compte". Mais quand nous sommes parvenus à leur parler, nous avons vu l’étendue de leurs blessures.

Les murs de leur appartement se sont effondrés, coinçant la tante de Fadila Hijazi sous les décombres pendant plusieurs heures. Les fillettes de 4 et 7 ans ont eu plus de chance. Elles ont été épargnées parce que leur père, Mahmod Masri, les a protégées avec son corps, encaissant ainsi les briques qui tombaient autour d’eux.

Plus de deux semaines après le séisme, la tante de Fadila Hijazi n’a toujours pas pu se rendre à l'hôpital pour traiter ses blessures. Des ecchymoses sont encore visibles sur son visage, ses bras et son ventre.

La moitié de son corps est enflée , explique Fadila Hijazi, mais les soins médicaux ne sont pas leur priorité pour le moment .

Ils sont sans abri, ils n'ont nulle part où aller , s’inquiète-t-elle.

Mahmod Masri et sa famille dorment dans des parcs, des abribus et des halls d'immeubles, comme celui-ci, après que leur appartement a été détruit par le tremblement de terre. Photo : Gracieuseté de la famille Hijazi

Cela fait maintenant trois ans que la famille Hijazi tente de les faire venir au Canada.

Nous attendons seulement qu'ils viennent ici et nous allons pouvoir nous occuper de tout le reste , explique la jeune femme.

Ses parents et elle ont même déjà trouvé un logement dans le quartier Orléans pour accueillir la famille.

Mais en attendant, son oncle, sa tante et ses cousins doivent se réfugier dans des parcs, des abribus et des halls d'appartements, dans la crainte qu’un autre mur affaibli par la secousse ne s’effondre.

Tarek Hijazi, le père de Fadila, raconte qu'à un certain moment, la famille a pu emprunter une tente dans un camp de réfugiés à Kilis, une ville près de la frontière syrienne, mais qu'elle a dû la rendre.

Ce dernier est propriétaire de la boulangerie Shami's à Orléans.

Ils sont sans abri maintenant, sans nourriture, sans rien , ajoute-t-il.

Une attente frustrante

La famille Hijazi a d'abord soumis une demande de parrainage de réfugiés, afin de faire venir les deux adultes et leurs deux enfants.

La famille Masri a elle aussi fui la guerre en Syrie pour se réfugier en Turquie. Les quatre ont passé un entretien au bureau des visas canadien d’Ankara en 2021, mais ils n’ont pas eu de nouvelles depuis.

Jane Logan, une amie des Hijazi, tente de leur donner un coup de main en coparrainant la demande.

C'est très frustrant. Nous avons des gens qui font la queue pour les conduire à des rendez-vous médicaux, pour inscrire leurs enfants à l'école , déplore-t-elle.

Cette dernière dit comprendre que le traitement de leur demande d’immigration a été retardé par la pandémie, mais que cela ne rend pas l'attente plus facile.

Lorsqu'il s'agit de proches que vous aimez, vous ressentez un énorme sentiment d'urgence et aussi vous vous sentez responsable de leur sécurité , ajoute Jane Logan.

Jane Logan a accepté de coparrainer la famille Masri, et affirme qu'un vaste réseau de soutien est plus que prêt à les accueillir au Canada. Photo : Radio-Canada / Safiyah Marhnouj

Immigration Canada évalue ses options

La famille Hijazi et Jane Logan aimeraient que les autorités traitent en accéléré les demandes urgentes comme celle de la famille Masri.

Il s'agit d'une crise humanitaire, et j'aimerais vraiment qu'ils [le personnel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada] y consacrent toutes leurs ressources et aident ces gens à venir en lieux sûrs , dit Mme Logan.

La seule information que les Hijazi ont reçue d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est que leur demande est en cours de traitement .

Dans un message envoyé lundi, le Ministère indique que les demandeurs touchés par le tremblement de terre peuvent remplir un formulaire de crise urgente pour demander un traitement prioritaire, ce qui a aussitôt été fait par la famille Hijazi.

Fadila Hijazi dit que ses cousines Sham, 7 ans, et Sema, 4 ans, font des cauchemars et ont peur de dormir près des murs depuis que leur appartement s'est effondré lors du tremblement de terre. Photo : Radio-Canada / Safiyah Marhnouj

Plus largement, IRCC dit être en train d’examiner si des mesures d’immigration spéciales devraient être mises en place vu la situation humanitaire en Turquie. Dans un courriel envoyé à CBC , le fédéral se dit profondément préoccupé du bien-être des personnes touchées par le tremblement de terre.

Lorsqu'il répond à des crises internationales, le Canada adapte chacune de ses réponses , écrit IRCC . Nous coordonnons notre action avec celle de nos partenaires internationaux et tenons compte de ce qu'ils font.

Le Ministère ajoute qu’il ne peut pas commenter de cas spécifiques, comme celui de la famille Masri, pour des raisons de confidentialité. Il affirme toutefois que le tremblement de terre n’a pas ralenti le processus de traitement des demandes.

La famille Hijazi espère que les bonnes nouvelles arriveront bientôt, surtout après le dernier tremblement de terre qui a à nouveau secoué le sud de la Turquie, lundi.