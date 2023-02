Une troisième mouture pour le controversé projet de développement du Carrefour 40-55

Une troisième mouture du projet controversé Carrefour 40-55 devrait voir le jour avant le début de l’été. Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, responsable du développement de ce parc industriel, consultera d’autres experts en vue d’élaborer une nouvelle proposition qui sera présentée aux élus municipaux ainsi qu’à la population.

Il y a des gens qui ont signifié leur désir de nous rencontrer, de nous parler de propositions, donc vous allez deviner que par devoir, on va les écouter, les rencontrer avec une grande ouverture d’esprit et pour regarder s’il y a place à modifier, changer radicalement, revoir tous les travaux , a déclaré le directeur général d’Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Il précise qu’IDE rencontrera les chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) qui ont proposé une nouvelle avenue pour le Carrefour 40-55.

Plus tôt ce mois-ci, 27 experts du Centre de recherche sur les interactions bassin versant et écosystèmes aquatiques (RIVE) ont rendu public une proposition visant à concilier développement économique et protection de l’environnement.

Mario De Tilly affirme que les employés d’Innovation et développement économique rencontreront ces intervenants la semaine prochaine.

Des projets compromis?

À savoir quand la troisième mouture sera présentée au conseil municipal et au public, le directeur général d’IDE affirme que ça prendra le temps que ça prendra . Il précise que l’important est de bien faire les choses.

La nouvelle suggestion pourrait être présentée au milieu ou vers la fin du printemps.

Mario De Tilly soutient que ce délai compromet certains projets en ce moment . Selon lui, le climat qui prévaut en ce moment au niveau du conseil municipal a fait peut-être retourner certains investisseurs .

Le projet visant à développer 100 hectares de milieu industriel divise des élus et des résidents de Trois-Rivières en raison, notamment, de la destruction de milieux humides. La deuxième mouture du projet, qui avait été présentée aux élus en huis clos, a finalement été rendue publique la semaine dernière (à consulter ci-bas).

D’après l’entrevue réalisée à En direct

À écouter : Mario de Tilly en entrevue à l’émission En direct

À consulter : la deuxième mouture du projet, telle que présentée en novembre 2022