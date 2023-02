Centraide du Grand Montréal verse une aide d’urgence de 1,7 M$ à 36 organismes

Cette somme doit notamment permettre aux organismes d’acheter davantage de denrées alimentaires pour faire face à la demande. L'explosion des coûts liés au logement et au panier d'épicerie crée une pression énorme sur le milieu communautaire , explique Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Cette annonce survient au moment où les prix des aliments continuent de grimper et que de nombreux ménages ont du mal à joindre les deux bouts.

Les prix des produits d'épicerie ont bondi de 11,4 % par rapport à la même période l'an dernier, selon les données publiées mardi par Statistique Canada.

« Lorsqu'il en reste trop peu dans les poches des personnes moins nanties pour s'acheter des aliments et qu'en plus leurs coûts sont plus élevés, elles n'ont plus le choix et doivent recourir aux services des organismes pour se nourrir. » — Une citation de Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal

Une précarité alimentaire en hausse

Chaque mois, ce sont près de 671 000 personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire au Québec, soit 34 % de plus qu'avant la pandémie en 2019, selon les données de l’organisme.

Une personne sur quatre vit en situation d'insécurité alimentaire sur l'île de Montréal.

Les travailleurs, les personnes âgées, seules, et à mobilité réduite, ainsi que les demandeurs d'asile et les réfugiés sont de plus en plus nombreux à recourir à une aide alimentaire, note Centraide.

De plus, la pénurie de bénévoles et les difficultés à recruter du personnel compliquent les opérations des organismes communautaires sur le terrain.