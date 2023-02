Trafic de drogue : arrestation de sept suspects en Montérégie après deux ans d’enquête

Il s’agit de sept hommes, âgés de 22 à 69 ans, originaires de Sorel-Tracy, de Saint-Gérard-Majella, de Massueville et de Yamaska. Parmi eux figurent des membres du crime organisé, dont les Hells Angels, a précisé la porte-parole de la SQ , Audrey-Anne Bilodeau.

Certains avaient des armes chargées sur eux , a ajouté Mme Bilodeau, ce qui a nécessité l'implication du Groupe tactique d'intervention. D’autres arrestations liées au même dossier pourraient survenir prochainement, a indiqué la SQ .

Ces arrestations interviennent après une enquête lancée en novembre 2020 qui avait mené à des perquisitions l'année suivante. Plus de 200 000 $ en devises canadiennes, divers stupéfiants, armes à feu et objets reliés au crime organisé et au trafic de stupéfiants avaient alors été saisis.

Cette opération policière attribuée à l’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie découle d'un partenariat entre divers services de police pour lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Les sept suspects arrêtés pourraient faire face à des accusations liées au complot, à la possession, à la possession en vue de trafic, au trafic de stupéfiants, ainsi qu’au recyclage des produits de la criminalité, a précisé la police. Ils demeureront détenus jusqu’à leur visiocomparution plus tard dans la journée de mercredi.