Les parents d’une enfant autiste quittent l’Ontario à cause des listes d'attente

Mme Lee qui a quatre enfants, y compris une fille autiste de près de 3 ans, dit en entrevue avec La Presse canadienne que cette dernière n'aurait pas pu recevoir de financement gouvernemental avant 2027 en Ontario.

Après avoir fait des recherches sur les services offerts dans les différentes provinces, elle a opté pour l'Alberta où elle a trouvé une place dans une garderie qui offre des services spécifiquement pour les autistes couverts par le gouvernement.

« Je ne voulais pas que ma fille souffre du fait que nous ne pouvions pas nous permettre financièrement de payer pour ces services. » — Une citation de Marie Lee, mère d'une fille autiste

Mme Lee s'était inscrite auprès du programme d'aide ontarien en 2020 après avoir reçu le diagnostic d'autisme de sa fille. Toutefois, elle a appris par la suite qu'à cause des listes d'attente, sa fille n'aurait pas son évaluation des besoins avant 2027, une étape essentielle pour recevoir du financement gouvernemental.

Le gouvernement Ford sur la défensive

Le gouvernement de Doug Ford a annoncé en 2021 qu'il doublerait son financement pour les services aux enfants autistes, pour atteindre 600 millions de dollars.

Le bureau de la ministre des Services à l'enfance Merrilee Fullerton dit que plus de 40 000 enfants et jeunes autistes ont reçu un appui financier grâce au programme provincial, mais sans préciser sur combien d'années. La province n'a pas donné de détails non plus sur le nombre de parents en attente d'une subvention et les temps d'attente moyens.

En Alberta, les parents d'enfants autistes peuvent recevoir de l'aide financière en 90 jours après avoir fourni la documentation nécessaire, note Mme Lee.

Nora Fayed, ergothérapeute et professeure à l'Université Queen's à Kingston, souligne que la période s'étendant de l'âge de 2 à 5 ans est particulièrement cruciale pour le développement des enfants. Les autistes en particulier peuvent avoir des aversions à nombre d'aliments à cet âge, ajoute-t-elle.

Sans la bonne approche et de l'aide, ils risquent de manger seulement quelques aliments , dit-elle, ce qui peut causer des problèmes digestifs chez ces enfants.

Elle a elle-même un fils autiste de 7 ans. Elle est sur la liste d'attente depuis 2021 pour recevoir de l'aide financière du gouvernement ontarien.