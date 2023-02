Des avis mitigés sur le projet d’agrandissement de la mine du lac Bloom

Une première séance de consultation publique s’est tenue mardi soir à Fermont. Une quinzaine de personnes ont participé à cette consultation, organisée par Environnement et Changement climatique Canada pour connaître leurs inquiétudes par rapport au plan compensatoire de Minerai de fer Québec.

Les séances portent sur deux rapports d'ingénieries qui proposent des solutions de rechange et un plan compensatoire pour l'habitat du poisson pour contrebalancer la perte de 156 hectares de lac et de cours d'eau qui serviront à l'entreposage de résidus miniers.

Le chef d’unité d’exploitation minière pour Environnement et Changement climatique Canada, Augusto Gamero Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le plan de compensation qui est proposé présente sept projets qui sont répartis sur neuf sites dispersés à plusieurs endroits dans le territoire québécois. Ce sont des interventions si on veut écologiques, qui sont destinées à améliorer des habitats où il y a vraiment une problématique connue , explique le chef de l’unité d’exploitation minière pour Environnement et Changement climatique Canada, Augusto Gamero.

Les projets compensatoires totalisent une somme de 14 millions de dollars. La construction de ponceau, le rehaussement des niveaux d’eau, l’amélioration de la montaison du saumon atlantique sont quelques projets prévus par la minière.

Consultations pour la minière du Lac Bloom à Fermont et Sept-Îles cette semaine ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Consultations pour la minière du Lac Bloom à Fermont et Sept-Îles cette semaine. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Les inquiétudes des citoyens et des organismes

Les personnes qui étaient présentes à cette rencontre ont eu l’occasion de poser des questions sur le projet et ont également pu partager leurs inquiétudes.

Des résidents du lac Daigle à Fermont ont fait valoir leurs préoccupations, c’est d'ailleurs le cas de l’agente de développement à la MRC de Caniapiscau, Myriam Desjardins-Malenfant.

Également membre du Regroupement de résidents du Lac Daigle, celle-ci croit que le passage de camions aura un impact sur la qualité de vie des citoyens.

Certains peuvent avoir des inquiétudes avec la halde à stériles qui va se retrouver proche de la route 389 éventuellement. Je me demande s’il y a des possibilités d’avoir des compensations, s’il y a des impacts sur les résidents, que ce soit en raison du bruit ou de la poussière , s’interroge Myriam Desjardins-Malenfant.

Minerai de fer Québec soutient être en discussion avec des résidents pour offrir des compensations à ceux qui vivent des inconvénients.

La cheffe des affaires publiques à Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il y a déjà plus de 120 mesures d'atténuation qui sont prévues au projet et on poursuit les discussions avec eux pour voir comment on va s’assurer de mener le projet en s’assurant de minimiser les impacts sur les résidents , affirme la cheffe des affaires publiques à Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois.

Le plan de Minerai de fer Québec suscite également une vive opposition de la part de onze organismes environnementaux, dont La Coalition Québec meilleure mine, la Fondation rivière et Eau secours, qui demandent au gouvernement fédéral de ne pas autoriser la destruction de lacs pour entreposer des résidus miniers.

Le porte-parole de la coalition Québec meilleure mine et de MiningWatch Canada, Rodrigue Turgeon, ne comprend pas pourquoi la compagnie ne privilégie pas le remplissage de la fosse.

Le porte-parole de la coalition Québec meilleure mine et de MiningWatch Canada, Rodrigue Turgeon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Latraverse

C’est vraiment d’axer sur les scénarios de rechange pour qu’on se penche sur les mesures compensatoires en toute fin d’analyse. Quatorze millions pour détruire huit lacs à tout jamais, ça peut sembler peu, mais c’est important. C'est pourquoi il faut assurément pousser l’analyse sur ces données-là , soutient-il.

Malgré les inquiétudes, certaines personnes, comme le maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau, Martin St-Laurent, sont plutôt d’avis que le projet serait bénéfique pour l’économie de la ville minière.

Le maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau, Martin St-Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

C’est du développement économique simplement. Ça apporte des revenus supplémentaires pour la Ville. C’est intéressant de constater que la minière a toujours des idées de développement , indique Martin St-Laurent.

Une autre séance de consultation aura lieu jeudi cette fois à Sept-Îles au Centre des congrès.

En ce qui concerne le projet d’agrandissement de la halde à stérile de la mine du lac Bloom, la décision devrait être connue l’automne prochain.

Avec les informations de Camille Lacroix