Un énième appel au calme au conseil municipal de Trois-Rivières

Il y a un manque important au niveau de l’ordre et du décorum , a prononcé le maire suppléant Daniel Cournoyer, faisant référence aux prises de bec survenues à la dernière assemblée.

La bisbille entre les élus ternissent l’image de Trois-Rivières, selon lui. Le conseiller du district de Sainte-Marthe a réitéré des règlements du conseil municipal qui interdisent notamment les propos irrespectueux.

Un deuxième agent de sécurité responsable de surveiller la séance a même été ajouté.

Le maire suppléant s’est ensuite adressé au public pour annoncer que leur droit de parole serait limité à trois minutes, à compter du 7 mars. Des écarts de conduite sont en cause, indique-t-il.

Le maire suppléant de la Ville de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer, a lancé un appel au calme mardi soir. Photo : YouTube/Ville de Trois-Rivières

Pas d’examen sur la densité industrielle

Les différences d’opinions entre les élus ont été bien visibles, notamment lors du vote sur la résolution du conseiller du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, qui proposait d’engager une firme externe spécialisée pour examiner la densité industrielle à Trois-Rivières.

« Il y a certainement des terrains qui pourraient être mieux utilisés [...] J’ai l’impression que la priorité a été au développement du parc et non, malheureusement, à explorer tous les leviers pour densifier. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller du district de La-Vérendrye

On a IDÉ que la Ville subventionne et qui a dans son mandat d’établir un plan et de vérifier ce qui se fait en densification. On les subventionne déjà pour le projet et là on va subventionner une autre firme de la poche des contribuables. L’idée est bonne, sauf qu’on le fait déjà, donc faisons confiance à nos gens et concentrons-nous sur l’avenir , a commenté en plénière le conseiller du district de Richelieu, Jonathan Bradley.

D’autres élus ont toutefois souligné le fait que le bras économique de la Ville a pour mandat de développer le parc industriel Carrefour 40-55, ce qui n’encourage pas l’organisme à chercher des solutions alternatives.

À un moment donné, quand tu portes deux chapeaux [ce n’est pas l’idéal], je serais rassurée, comme élue, d’avoir un mandat d’une firme indépendante , a insisté Pascale Albernhe-Lahaie, conseillère du district des Rivières.

La résolution a finalement été battue par un vote de 7 contre 6, le maire suppléant s'étant abstenu.

Résolution de Sabrina Roy reportée

Quant à la résolution de la conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy, qui souhaitait que le conseil municipal sollicite l’aide d’un psychologue industriel, celle-ci a été reportée.

Pour des élus, il est important que le maire, mais aussi la haute direction de la municipalité soient impliqués dans le processus qui vise à favoriser des échanges plus harmonieux. Je trouve que ce serait un affront qu’on travaille là-dessus, que nous on va, entre guillemets, progresser et lui [le maire Jean Lamarche] va arriver où il va être rendu quand il va revenir , a affirmé le conseiller de Pointe-du-Lac, François Bélisle.

Ce dernier a rappelé que la proposition de Pascale Albernhe-Lahaie de faire appel à l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées ou publiques (IGOPP) avait été rejetée en raison de l’absence du maire.

Je pense que si vous vouliez être cohérent, vous auriez dû donner la même maudite réponse, ce que vous ne faites pas, a quant à lui critiqué le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay. La résolution de Pascale [...] parce que ça ne venait pas, je dirais, du bon groupe d’élus, ça a été refusé. Dans ces conditions-là, je considère que c’est deux poids deux mesures et je trouve ça complètement inacceptable .

Si beaucoup se disent favorables à l’initiative de la conseillère Sabrina Roy, d’autres remettent en question l’utilité d’un psychologue industriel. Au bout de la ligne, ça va prendre de l’ouverture et d’être capable de se parler [...]. Moi je n’ai pas besoin d’un psychologue pour me faire dire ça , a exprimé Alain Lafontaine, conseiller du district des Forges, qui croit qu’un médiateur serait mieux placé pour répondre à la problématique.

Moi je la vois [cette résolution] peut-être comme une opportunité de briser la glace , a affirmé Geneviève Auclair. La conseillère de Saint-Louis-de-France estime que les élus gagneraient à avancer chacun leurs idées pour améliorer le climat autour de la table de conseil.

La résolution proposée par Sabrina Roy devrait revenir à l’ordre du jour à la prochaine séance du conseil municipal, dans deux semaines.

Avec les informations de Jacob Côté