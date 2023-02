Une cinquantaine de traverses piétonnières seront mises aux normes à Sherbrooke

Une étude de mise aux normes des passages piétons a été présentée en comité plénier public, mardi soir. De cette étude, il est ressorti que sur les 205 traverses piétonnières qui sont sous la juridiction de la Ville de Sherbrooke, 53 ne sont pas aux normes.

Comme l’explique la conseillère du district de Compton, Catherine Boileau, qui est également présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a changé ses normes en termes de passage piétonnier, notamment l’ajout de panneau de cédez le passage sur toutes les traverses piétonnières, de signalisation recto verso et de feux rectangulaires à clignotement rapide.

Installation de feux rectangulaires à clignotement rapide

À Sherbrooke, des feux rectangulaires à clignotement rapide seront installés sur les 53 traverses jugées problématiques d’ici les trois prochaines années. Une petite portion des 3,9 millions de dollars pourra être subventionnée , fait savoir la conseillère Catherine Boileau, qui est également présidente de la Commission de la sécurité et du développement social.

Ces ajouts pourront sécuriser des passages pour piétons sur des rues qui sont très passantes , poursuit-elle. Mais les Villes n’ont pas beaucoup de moyens pour aller chercher des revenus outre le compte de taxes. Le MTQ ajoute une surcharge [financière aux Villes] avec cette modification concernant les traverses piétonnières , nuance-t-elle néanmoins.

« On aurait apprécié un peu plus d’aide. » — Une citation de la conseillère Catherine Boileau, également présidente de la Commission de la sécurité et du développement social

Des décisions crève-coeur

Même son de cloche du côté de la mairesse Évelyne Beaudin qui trouve crève-coeur de devoir choisir les traverses qui seront à rénover sur le court terme et celles qui le seront sur le long terme. Comme élus, ça nous met dans une situation difficile , croit-elle.

La Ville de Sherbrooke avait prévu de mettre 1,25 million de dollars au cours des trois prochaines années pour faire des mises aux normes des traverses piétonnières sur son territoire. Quand le gouvernement du Québec nous demande de faire des mises aux normes, il devrait également nous transférer les budgets conséquents pour qu’on soit capables de procéder à une mise aux normes rapides. On parle quand même de la vie des personnes , lance la mairesse.

Changer les mentalités

Catherine Boileau pense par ailleurs qu’il faudrait changer les mentalités des automobilistes concernant le partage de la route avec les piétons. Dès qu’un piéton touche un pied sur la chaussée, tous les automobilistes doivent s’arrêter. Point final. La sécurité est une priorité. Il faut changer les mentalités à Sherbrooke , lance-t-elle.

À la séance du conseil municipal de mardi soir, le conseiller du district des Nations, Raïs Kibonge a regretté la place restreinte laissée aux conseillers municipaux dans le processus décisionnel. Il a d’ailleurs enregistré sa dissidence, même s’il concède qu’il s’agit d’un dossier important.