Usine de traitement de Coventry : Évelyne Beaudin dit suivre le dossier de très près

Lors du conseil municipal de mardi, la mairesse a tenu à faire un bref rappel du dossier qui inquiète plusieurs municipalités et organismes de la région. À Sherbrooke, on prend notre eau potable dans le lac Memphrémagog. La Ville s’est battue jusqu’en 2019 pour que Coventry ne jette plus son lixiviat, c’est-à-dire son jus de poubelle, dans le lac. Un moratoire a même été décrété en 2019 qui empêche Coventry de déverser son lixiviat , a-t-elle expliqué.

Une inquiétude grandissante

Le lixiviat est désormais transporté à Montpellier, la capitale du Vermont, pour être traité. D’ailleurs, en décembre, Casella Waste a obtenu l’autorisation du Vermont pour construire une usine de prétraitement, à Coventry, pour retirer les PFAS, des composés perfluorés qui sont reconnus pour être des perturbateurs endocriniens, qui ne se décomposent pas et qui donc s'accumulent dans la nature, de l’eau souillée.

Une autorisation qui inquiète les élus, autant que des organismes, tels que Memphrémagog Conservation, car le lac Memphrémagog est une source d'eau potable pour plus de 175 000 Estriens.

« On sait que les technologies n’arriveront jamais à tout filtrer. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Avoir une usine de traitement des eaux est une bonne chose , selon Évelyne Beaudin. Toutefois, elle dit avoir des doutes sur l'efficacité réelle d’une telle usine. Cinq PFAS peuvent être traités à l’usine de traitement alors qu’il pourrait y en avoir potentiellement 4700. Et on ne sait pas quels sont les impacts de ces 4700 PFAS sur la santé humaine , lance-t-elle.

Contrôle accru du fédéral souhaité

D’ailleurs, la mairesse de Sherbrooke souhaite que le gouvernement fédéral documente davantage les impacts de certains contaminants qu'on retrouve dans l'eau. La meilleure façon d’éviter d’avoir des PFAS dans notre eau, c’est d’éviter qu’il y en ait dans les produits de consommation , croit-elle.

« Il faut un contrôle serré pour pouvoir s’attaquer aux contaminants à la source avant qu’il y en ait dans notre eau potable. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Elle exhorte également le gouvernement provincial à resserrer ses normes par rapport aux contaminants qui se retrouvent dans l’eau potable pour être exemplaire dans la qualité de l’eau potable . On va vouloir le soutien du ministère de l’Environnement dans ce dossier. On veut que le ministère de l’Environnement mette les deux mains dans le dossier de Coventry. On veut que le dossier aille au-delà du traitement local. On veut qu’il aille au niveau national , lance la mairesse.

Pas de recours devant les tribunaux

La table de concertation des élus pour la protection du lac Memphrémagog qui s'est réunie lundi a décidé de ne pas se tourner vers les tribunaux pour faire invalider le permis octroyé par le Vermont à l’entreprise Casella Waste. Le député caquiste d'Orford, Gilles Bélanger, explique attendre les résultats du projet-pilote.