Des Sherbrookois excédés par les sifflements des trains se mobilisent

C’est le cas de Catherine Sévigny, membre de la coopérative Les enfants terribles de Sherbrooke dans laquelle résident 17 personnes sur la rue de l’Esplanade, qui longe le lac des Nations. Elle déplore des nuisances sonores causées par les trains, notamment la nuit, à la gare de triage de l’autre côté du lac, en face de son habitation.

Catherine Sévigny fait également partie de la communauté du lac des Nations, un regroupement de près d’une centaine de citoyens. Regroupement qui s’est mobilisé pour faire des actions par rapport aux nuisances sonores causées par les trains la nuit.

De nombreuses personnes viennent nous voir [au regroupement] pour nous dire qu’ils ont des troubles du sommeil. D’autres expliquent même ne plus se sentir en sécurité, que le train passe beaucoup plus rapidement qu’avant , indique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Ce n’est pas tolérable

De son côté, Gilles McInnis, porte-parole de la communauté du lac des Nations, n’en peut plus du bruit des trains laissés en marche, lui qui habite le secteur du lac des Nations depuis 2003. Il réside, lui aussi, sur la rue de l’Esplanade. Ça a commencé à la fin de l’année 2019. L’année suivante, on a été nombreux à se regrouper. On a déposé une plainte à la Ville en 2021 , fait-il savoir.

Il y a des locomotives qui sont laissées, moteur en marche pour de longues périodes de 2h l’après-midi jusqu’au lendemain à 8h. Les fins de semaine, on a déjà vu [un train laissé en marche] 103 heures d'affilée, du jeudi au mardi, jour et nuit , précise-t-il.

« C’est extrêmement bruyant. Ce n’est pas tolérable. » — Une citation de Gilles McInnis, porte-parole de la communauté du lac des Nations

Un gros dossier , selon le DG

Interpellé par les citoyens, le directeur général (DG) de la Ville, Éric Sévigny, concède que les nuisances sonores causées par les trains dans le secteur du lac des Nations sont un gros dossier . Il dit subir lui-même ces nuisances toutes les nuits. On a beaucoup de travail à faire pour sécuriser les traverses sur notre territoire , a-t-il expliqué aux citoyens excédés qui se sont déplacés au conseil municipal, mardi soir.

Depuis que le Canadien Pacifique [CP] a repris le chemin de fer, il a fait de gros investissements pour améliorer la rapidité, la sécurité. Mais en même temps, la fréquence [des trains]. Il y a entre quatre à cinq convois par jour. Souvent deux la nuit , poursuit Éric Sévigny.

« On est conscient des enjeux de sécurité lorsque les trains sont immobilisés et bloquent des passages à niveau. » — Une citation de Éric Sévigny, directeur général de la Ville de Sherbrooke

Une rencontre entre la Ville et le CP jeudi

Éric Sévigny assure que la Ville travaille sur le dossier depuis plusieurs mois. D’ailleurs, jeudi, une rencontre aura lieu entre des représentants du CP et la Ville. On va leur faire part des enjeux de sifflements et de sécurité et voir comment on peut travailler en collaboration avec eux. On sait qu’on n’est pas les seuls à vivre cette problématique. Alors ça va demander beaucoup d’efforts pour le résoudre à moyen terme. Ça serait mentir de dire qu’on pourra régler le problème d’ici la fin de l’année , précise-t-il.

Le porte-parole de la communauté du lac des Nations s’est dit satisfait de la réponse de M. Sévigny. Au moins, on voit qu’ils s’engagent. Les citoyens comme nous, on a beau agir, mais on n’a pas de poids. Alors, voir les intervenants décisionnels se concerter, c’est bon signe , croit-il.

« Comme Ville, on se sent impuissante dans ce type de dossier. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke