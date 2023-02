La fille de Malcolm X poursuivra la CIA, le FBI et la police pour l’assassinat de son père

Une fille de Malcolm X, le militant afro-américain des droits civiques assassiné il y a 58 ans, a indiqué qu'elle a l'intention de poursuivre le FBI, la CIA, la police de New York et d'autres pour la mort de son père.

Ilyasah Shabazz a accusé diverses agences gouvernementales fédérales et new-yorkaises d'avoir dissimulé frauduleusement des preuves qu'elles ont conspiré et exécuté leur plan d'assassinat de Malcolm X .

Pendant des années, notre famille s'est battue pour que la vérité soit révélée concernant son meurtre , a déclaré Mme Shabazz lors d'une conférence de presse sur le site de l'assassinat de son père, devenu un mémorial.

Le département de police de New York a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours. Le FBI et la CIA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une icône de la lutte des Noirs

Malcolm X s'est fait connaître en tant que porte-parole national de la Nation of Islam, un groupe musulman afro-américain qui a prôné le séparatisme avec les Blancs aux États-Unis.

Il a passé plus d'une décennie avec le groupe avant de rompre publiquement avec lui en 1964 et modérant certaines de ses opinions antérieures sur la séparation raciale, provoquant la colère de certains membres de la Nation of Islam et suscitant des menaces de mort.

Il avait 39 ans lorsque trois hommes armés l'ont abattu sur scène alors qu'il se préparait à parler au Audubon Ballroom de New York le 21 février 1965.

Sa fille, qui avait alors 2 ans, était présente avec sa mère et ses sœurs.

Peu de temps après, certains dans l’entourage de Malcolm X ont déclaré qu'ils pensaient que diverses agences gouvernementales étaient au courant du plan d'assassinat et l'avaient autorisé.

Talmadge Hayer, alors membre de la Nation of Islam, a avoué devant le tribunal être l'un des assassins.

Erreur judiciaire

En 2021, un juge de l'État de New York a annulé les condamnations de deux autres hommes qui avaient passé à tort des décennies en prison pour le meurtre de Malcolm X, affirmant qu'il y avait eu une erreur judiciaire.

Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, l'un des deux hommes innocentés après sa sortie du tribunal Photo : afp via getty images / BRYAN R. SMITH

Hayer avait longtemps déclaré que les deux hommes étaient innocents et que ses complices étaient d'autres membres de la Nation of Islam.

Les deux hommes ont été disculpés à la demande du bureau du procureur du district de Manhattan, qui a déclaré qu'une enquête avait révélé que les procureurs et les forces de l'ordre avaient retenu des preuves qui, si elles avaient été remises, auraient probablement conduit à l'acquittement du couple.

100 millions de dollars

Dans les documents judiciaires de Mme Shabazz – que la loi de New York exige de signifier à certains organismes gouvernementaux avant qu'une action en justice puisse être intentée –, elle a déclaré qu'elle demandait 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les agences gouvernementales ont été informés par voie judiciaire que Mme Shabazz a l'intention de poursuivre mardi sur la base de nouvelles informations qui n'ont été révélées que récemment, selon Ben Crump, son avocat. Ce dernier a déclaré qu'il avait l'intention de recueillir les dépositions de responsables gouvernementaux.