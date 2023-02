Maternelle 4 ans : la cible de 2600 classes au Québec reportée à 2029

Je manque de monde, je manque de temps , a reconnu M. Drainville, en entrevue au réseau TVA. La nouvelle a ensuite été confirmée à Radio-Canada par son bureau.

L’ouverture de ces classes représentait l’une des promesses phares de François Legault lors de la campagne électorale de 2018. Il avait à l’époque promis d'implanter environ 5000 classes de maternelle 4 ans partout au Québec, allant jusqu’à mettre son siège en jeu.

Une fois au pouvoir, en 2019, le gouvernement Legault avait abaissé cette cible à 2600 classes d’ici la rentrée 2023, en prévoyant un taux de fréquentation de 50 % des enfants de 4 ans. En février 2021, le ministère de l’Éducation reportait de deux ans l’ouverture de toutes ces classes, soit en septembre 2025.

À la rentrée 2018-2019, il y avait 394 classes de maternelle 4 ans au Québec. Le nombre de ces classes est de 1586 en date du 13 janvier 2023. Il s’agit d’une augmentation de 241 classes par rapport à l’an dernier , a souligné le bureau du ministre de l’Éducation.

D’ici la fin de l’année scolaire, le ministère espère avoir ouvert 1610 classes au total.

Rappelons que, début janvier, le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a annoncé qu’il fermait la moitié de ses classes de maternelle 4 ans pour la prochaine année scolaire en raison d’un manque de main-d'œuvre. Bernard Drainville s'est montré très critique à l'endroit du directeur général du CSS , Patrice Boivin, à la suite de cette décision, affirmant qu’elle avait été prise par inexpérience .

Lorsque la Coalition avenir Québec (CAQ) avait présenté sa promesse en 2018, elle affirmait que l’arrivée de la maternelle 4 ans universelle permettrait de libérer 50 000 places à contribution réduite en garderie. Mais comme la fréquentation est plus basse que prévu dans les maternelles 4 ans et que leur déploiement est plus lent qu'anticipé, ces gains ne se sont pas matérialisés.

La CAQ avait également sous-évalué les coûts de construction d’une classe de maternelle 4 ans. De 120 000 $ il y a quatre ans, le coût moyen d’une classe a bondi à 800 000 $ en moyenne.

Depuis, le ministère de l’Éducation n’évalue plus les coûts spécifiques d'une classe de maternelle 4 ans. En date de mars 2022, le coût moyen par classe, tous niveaux confondus, atteignait 1,2 million de dollars.

Avec des informations de Marie-Josée Paquette-Comeau et de Nahila Bendali