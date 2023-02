Un froid extrême s’installe dans la majeure partie de la Saskatchewan

Un froid extrême s'est installé dans la majeure partie de la Saskatchewan, mardi soir, et continuera de se faire ressentir jusqu'à la fin de semaine, selon Environnement Canada.

L'agence prévoit que le refroidissement éolien pourrait atteindre - 40 à -45 avec l'arrivée d'une masse d'air en provenance de l'Arctique.

Environnement Canada s'attend également à ce que les températures reviennent près des valeurs saisonnières pendant la fin de semaine .

Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.

Le site Internet d’Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre)  offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques en Saskatchewan, notamment une carte des zones touchées par l’avis de froid en vigueur.