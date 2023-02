Deux CPE préfabriqués verront le jour à Arvida et Saint-Félicien

Le concept de CPE préfabriqué est un projet piloté par l'Association québécoise des CPE (AQCPE) qui a été mis de l’avant dans le cadre du programme Grand chantier annoncé en octobre 2021 par le gouvernement de François Legault. Le plan de Québec est de créer 17 000 nouvelles places, dont environ 1000 pour la région.

L’ AQCPE a récemment lancé un appel d'offres pour la construction d'une quarantaine d'installations modulaires dans 13 régions du Québec. Il s’agit pour la conseillère stratégique de l’ AQCPE , Geneviève Blanchard, d'une méthode de fabrication qui permettrait de réduire les délais de construction.

Le pari qu’on faisait c’était, entre autres, de réduire dans un premier temps les délais. Donc, on voyait dans le temps de la pandémie que c’était long les délais avant que les bâtisses sortent de terre. En fonctionnant avec des préfabriqués, ça nous permet d’agir sur deux fronts, c’est-à-dire qu’on peut préparer le terrain d’un côté, puis fabriquer du même coup les installations en usine. Alors, on n'est pas tributaire non plus de la météo, on peut construire à longueur d’année. Dans un deuxième temps, c’était aussi de voir si on pouvait avoir des installations de meilleure qualité , explique-t-elle.

Nathalie Laberge, directrice adjointe, et Linda Lapointe, directrice générale, espèrent que les travaux de la nouvelle installation du CPE Gari-Gatou seront terminés au début de 2024. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les différents responsables des CPE avaient le choix de participer ou non au projet. Une fois sélectionnée, il y avait un processus de consultation des besoins entre l’ AQCPE et la garderie pour assurer la qualité de la construction. Le CPE Gari-Gatou à Arvida construira son nouveau bâtiment à même son stationnement.

66 nouvelles places seront ajoutées au CPE Gari-Gatou. Ces places avaient été annoncées en 2022 par le ministère de la Famille et font partie du plan de Grand chantier. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

C'est un concept, je pense, qui peut faire école dans l'avenir. Ça peut faire en sorte qu'on va développer plus rapidement, mais plus rapidement, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans la qualité. On reste quand même dans la qualité justement parce qu'on a été beaucoup consulté. Les CPE , qui ont été sélectionnés sur le projet, ont fait beaucoup de sondages. Ils nous ont demandé c'était quoi nos besoins au niveau de la construction. Ils se sont beaucoup basés sur les besoins du milieu. On a embarqué avec enthousiasme , souligne la directrice générale du CPE Gary-Gatou.

Elle termine en ajoutant que l’ouverture de la nouvelle unité est prévue pour le début de l’année 2024.

D'après le reportage de Roby St-Gelais