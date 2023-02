La vague de popularité du controversé médicament Ozempic atteint aussi le N.-B.

L'Ozempic, ce médicament contre le diabète de type 2, connaît une vague de popularité notamment à cause du réseau social TikTok. Des influenceurs font la promotion de son efficacité contre la perte de poids, une dérive qui interroge. Au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs, la demande augmente.

Entre janvier 2021 et janvier 2023, la demande de stylos d’injection Ozempic a augmenté de 600 % à la pharmacie Jean Coutu de Dieppe, tenue par Dennis Abud. Les prescriptions pour ce médicament sont passées de 9 stylos, à 13 stylos en 2022, à 66 en 2023.

Sur TikTok, le réseau social particulièrement populaire chez les plus jeunes, le mot-clic Ozempic a accumulé plus de 550 millions de vues. C’est dire sa popularité. Dans certains pays comme en Australie et aux États-Unis, la pénurie menace.

La fonction première de ce médicament est d’aider les diabétiques de type 2 à faire baisser leur taux de sucre et va faire des miracles pour la santé des gens qui souffrent de cette maladie, selon le pharmacien Dennis Abud. Pour ces personnes, il est le médicament le plus utilisé, loin devant l’insuline.

Dans un second temps, il a été prescrit à des personnes souffrant d’obésité. La molécule active du médicament qui envoie un message de satiété au cerveau va permettre une perte de poids de 10 à 15 %.

Le pharmacien Dennis Abud s'inquiète des dérives liés au médicament Ozempic. Photo : Radio-Canada

Pour les personnes obèses, jusqu’à maintenant on leur disait de mieux manger et de faire de l'exercice, mais si tu ne peux même pas bouger c’est difficile. [...] C'est important que ce soit accessible pour eux , explique M. Abud.

Pour lui, là où le bât blesse c’est quand le médicament est prescrit pour perdre seulement quelques kilos.

« C’est pas un bonbon, c’est un médicament. » — Une citation de Dennis Abud, pharmacien

Pas une recette miracle

L’Ozempic peut entraîner des effets secondaires importants comme des diarrhées, des nausées et des douleurs abdominales. Dans des cas très rares, il peut mener à des cancers de la thyroïde. Dennis Abud estime que le rapport-bénéfice/risque est important pour un patient atteint de diabète. Mais pour quelqu’un qui veut juste perdre dix livres, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque d’avoir un cancer de la thyroïde ?

Le pharmacien insiste également : ce n'est pas une recette miracle. Le poids reviendra immédiatement après l’arrêt du médicament s’il n’est pas accompagné d’un changement d’habitudes alimentaires.

Ce que craint ce professionnel, c’est que ce médicament dispendieux - 260 dollars par mois - ne soit pas pris en charge par les assurances pour les personnes obèses, du fait des abus autour de l'Ozempic. Ce qui deviendrait une barrière à son accès alors que le médicament peut dans ce cas précis nettement améliorer leur condition de vie, selon Dennis Abud.

Il appelle à ouvrir la discussion avec les médecins pour que le médicament soit offert aux personnes qui en bénéficient réellement.

Avec des informations de l’émission L’Heure de pointe