Présumés crimes dans des orphelinats québécois : une enquête publique réclamée

Des élus scandalisés par les mauvais traitements infligés aux enfants demandent également des actions rapides du gouvernement du Québec pour que les survivants retrouvent enfin leur dignité.

C’est vraiment troublant. Entendre ce qu’ont vécu d’anciens pensionnaires des orphelinats catholiques donne froid dans le dos , a réagi l’ancienne députée péquiste Méganne Perry Mélançon. On demande de faire toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé, une enquête publique serait un bon moyen de procéder , affirme la porte-parole du Parti québécois.

Le porte-parole libéral en matière de justice, André Morin, se dit aussi horrifié par les témoignages dévoilés. C’est comme si on leur avait volé leur enfance complètement. On voit que des années plus tard, les victimes sont encore excessivement affectées par ce qu'elles ont vécu.

« Le gouvernement du Québec doit se saisir de la situation et tenter de faire la lumière sur les événements tragiques pour que la vérité soit connue. Il faut aller au fond des choses. » — Une citation de André Morin

Celui qui a déjà été procureur estime que Québec doit, dès maintenant, inviter les survivants qui sont hantés par des traumatismes à se manifester. C'est important pour une victime de raconter son histoire et d'être crue. Ça fait partie d'un processus de guérison , assure le député. André Morin incite d’ailleurs le gouvernement Legault à collaborer aux procédures judiciaires en cours pour éviter les délais aux victimes vieillissantes. Québec peut fouiller dans ses archives et ses documents pour aider , souligne le député du Parti libéral du Québec.

L'Orphelinat de l'Immaculée Conception de Chicoutimi a été construit en forme de croix. (Photo d'archives) Photo : Archives de l'Université du Québec

Le gouvernement réagit

Le cabinet du ministre de la Justice a indiqué par courriel que les révélations faites dans le reportage Sacrée impunité sont troublantes et choquantes. Il importe de faire la lumière sur ces graves allégations , écrit l’attachée de presse du ministre Simon Jolin-Barrette sans toutefois préciser de quelle manière le gouvernement entend procéder pour élucider cette affaire.

Par ailleurs, le cabinet a tenu à préciser que les actions civiles en matière de violence sexuelle et de violence subie durant l’enfance sont désormais imprescriptibles. Nous envoyons ainsi un message clair : il n'est jamais trop tard pour dénoncer et obtenir réparation. Nous saluons d'ailleurs le courage de toutes les personnes qui prennent la parole et qui dénoncent leurs agresseurs , peut-on lire. Le cabinet ajoute que le régime d’Indemnisation des victimes d’actes criminels a aussi été élargi et que le délai pour présenter des demandes en cas de violence sexuelle ou de violence subie durant l’enfance a été aboli.

Le cabinet de la ministre de la Solidarité sociale a pour sa part signifié qu’elle est très sensible aux situations vécues par les orphelins de Duplessis, mais s’est refusée à tout commentaire compte tenu des poursuites devant les tribunaux. Comme vous le savez, le Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions, mis en place en 2006, est toujours en vigueur aujourd’hui et il s’inscrit dans une démarche de solidarité et de réconciliation , a simplement indiqué l’attaché de presse de la ministre Chantal Rouleau.

Radio-Canada a d’ailleurs révélé que les victimes de près d’une centaine d’établissements, en plus des 9 orphelinats mentionnés dans les formulaires de ce programme, peuvent être admissibles à une aide financière de 15 000 $. Mais cette liste n’a jamais été publicisée par le gouvernement.

Saguenay veut aider les survivants

Martin Simard, qui a brisé le silence pour la première fois sur le drame ayant touché sa célèbre famille, a discuté avec la mairesse de Saguenay. Il y a eu des nouveaux faits comme les corps incinérés, et il ne faut pas que ça reste comme ça. Ça fait trop longtemps qu’il y a des affaires cachées. On doit essayer de trouver les témoins qui sont encore vivants. Il ne faut pas que ça reste lettre morte , a-t-il insisté.

Celui qui conserve des séquelles de son passage à l’orphelinat de Chicoutimi veut qu’un réel processus de vérité et de réconciliation soit mis en place pour aider les survivants à cheminer vers la guérison. Et il a trouvé une alliée en la mairesse Julie Dufour. La première magistrate de Saguenay entend demander à son conseil municipal d’adopter une résolution pour réclamer une enquête publique. Je pense qu’on aura une écoute fort attentive et l’appui des élus , a-t-elle indiqué.

La mairesse songe par ailleurs à ériger un monument à la mémoire des victimes pour qu’elles ne sombrent jamais dans l’oubli. Cette intervenante sociale de formation s’est dite passablement dégoûtée par les histoires qui se sont passées à l’orphelinat .

La mairesse, qui éprouve beaucoup d’empathie pour les victimes, ne se doutait pas que l’ancienne bâtisse des Petites Franciscaines de Marie renfermait d’aussi lourds secrets. On l'a vu avec les pensionnats pour Autochtones. Notre région est extrêmement touchée par ces histoires et même si elles sont différentes, elles sont semblables. Julie Dufour espère contribuer à favoriser un processus de guérison et peut-être même à retrouver des dépouilles d’orphelins disparus. Elle appuie d’ailleurs l’idée de faire des fouilles à Saguenay, si un lieu se précise.

L’évêché de Chicoutimi a pour sa part indiqué que Mgr René Guay éprouve une réelle compassion pour les survivants qui ont raconté leur histoire. Le diocèse rappelle que l’écoulement du temps peut toutefois rendre difficile la recherche de réponses.

Une commémoration à l’ancien orphelinat de Chicoutimi

Des citoyens et des victimes convient par ailleurs la population à une activité de recueillement qui se tiendra devant l'ancien orphelinat de Chicoutimi le vendredi 3 mars à 15 h. Cet événement sera dédié à la mémoire des enfants disparus et aux survivants qui y ont séjourné. Les familles sont invitées à déposer des jouets et des peluches devant l'édifice, des articles qui seront ensuite redistribués aux enfants défavorisés.