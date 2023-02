Semaine de travail de quatre jours : le Royaume-Uni montre la voie

Une expérimentation de la semaine de travail de quatre jours au Royaume-Uni, présentée comme la plus importante au monde, révèle qu'une majorité écrasante des 61 entreprises qui ont participé à l'essai pendant six mois continueront à appliquer la réduction du temps de travail.

Parmi les avantages constatés : la plupart des employés étaient moins stressés, moins épuisés et avaient un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Selon les résultats publiés cette semaine, les entreprises indiquent que leur chiffre d'affaires était resté stable entre juin et décembre 2022 et qu'il avait même augmenté par rapport aux mêmes six mois de l'année précédente.

Nous sommes vraiment encouragés par les résultats, qui montrent les nombreuses façons dont les entreprises ont transformé la semaine de quatre jours, qui était un rêve, en une politique réaliste, avec de multiples avantages , a déclaré David Frayne, un chercheur associé à l'Université de Cambridge qui a aidé à diriger l'équipe chargée de mener les entretiens avec les employés qui ont participé à l'essai. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses ici qui devraient motiver d'autres entreprises et industries à faire un essai.

L'équipe de l'université a travaillé avec plusieurs chercheurs d’autres organismes afin de voir comment les entreprises de secteurs allant du marketing à la finance, en passant par les organisations sans but lucratif et leurs 2900 employés, réagiraient à une réduction des heures de travail avec maintien du salaire.

Comme on pouvait s'y attendre, les employés ont fait état d'avantages : 71 % d'entre eux se disant moins épuisés, 39 % moins stressés et 48 % plus satisfaits de leur travail qu'avant l'essai.

Parmi les travailleurs, 60 % ont déclaré qu'il était plus facile de concilier travail et responsabilités à la maison, tandis que 73 % ont fait état d'une plus grande satisfaction dans leur vie. Selon les résultats de l'étude, la fatigue a diminué, les gens dorment plus et leur santé mentale s'est améliorée.

Un meilleur rendement économique

Pour les entreprises qui ont mis en place des horaires de travail plus courts − qu'il s'agisse d'une journée de travail en moins par semaine ou d'horaires plus longs pendant certaines parties de l'année et plus courts le reste du temps pour arriver à une semaine moyenne de 32 heures − le chiffre d'affaires n'a pas été affecté, selon les résultats.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,4 % au cours de l'essai pour 23 entreprises qui ont fourni des données adéquates − pondérées en fonction de la taille de l'entreprise − tandis que 24 autres entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 34 % par rapport au même semestre de l'année précédente.

La probabilité que les employés démissionnent a diminué de 57 % par rapport à la même période de l'année précédente, de même que le nombre de congés de maladie, qui a baissé de 65 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les entreprises, 92 % ont déclaré qu'elles continueraient à appliquer la semaine de quatre jours, et 30 % ont affirmé qu'il s'agissait d'un changement permanent.

« Non seulement ces résultats démontrent que le programme pilote britannique a été un succès retentissant, mais il est encourageant de constater qu'ils reflètent largement les résultats de nos essais précédents en Irlande et aux États-Unis, ce qui renforce encore les arguments en faveur de la semaine de quatre jours. » — Une citation de Charlotte Lockhart, directrice générale de 4 Day Week Global

Il y a, bien sûr, des secteurs qui ne peuvent pas instituer des horaires plus courts parce qu'ils ont besoin de travailleurs 24 heures sur 24, comme les hôpitaux et les secouristes. Ces derniers mois, ces travailleurs et bien d'autres ont débrayé au Royaume-Uni pour réclamer de meilleures conditions de travail et un salaire adapté au coût élevé de la vie.